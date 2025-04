Francesco Farioli meldt goed nieuws voor Ajax: 'Hij kan komende zondag wel mee denk ik'

De strijd tussen PSV en Feyenoord om de tweede plek in de Eredivisie is volledig losgebarsten. Met nog zes Eredivisieduels te gaan is Feyenoord ineens volop in de race om een felbegeerde plek in de Champions League. Welke wedstrijden staan nog op het programma voor PSV en Feyenoord in deze bloedstollende eindfase?