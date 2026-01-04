Arsenal en FC Barcelona, de koplopers van respectievelijk de Premier League en La Liga, zijn het nieuwe jaar uitstekend begonnen. Makkelijk ging het niet voor de clubs van Oranje-internationals Jurriën Timber (Arsenal) en Frenkie de Jong (FC Barcelona).

FC Barcelona heeft een zwaarbevochten uitzege op Espanyol geboekt. Dani Olmo en Robert Lewandowski maakten in de slotfase de doelpunten in Cornellà de Llobregat (0-2). Barça verstevigde de koppositie in La Liga. Real Madrid kan zondag de achterstand terugbrengen tot vier punten. De nummer 2 van de ranglijst speelt dan tegen Real Betis. Frenkie de Jong had een basisplaats bij FC Barcelona. Pedri en Lewandowski vielen in tijdens de tweede helft, toen het lang 0-0 bleef.

Persona non grata de grote man

Uitgerekend Joan García was de grote man bij FC Barcelona. De doelman verliet afgelopen zomer Espanyol voor de kampioen van Spanje. Fans van zijn oude club waren daar zo boos over, dat ze dreigden ratten tijdens de wedstrijd in het stadion los te laten. García liet zich niet van de wijs brengen en voorkwam met enkele prachtige reddingen dat de thuisploeg scoorde in de Catalaanse derby.

Bournemouth - Arsenal

Arsenal heeft de uitwedstrijd tegen Bournemouth gewonnen (2-3). Declan Rice scoorde twee keer voor de ploeg van trainer Mikel Arteta, die de koppositie in de Premier League verstevigde. Arsenal heeft 6 punten meer dan Aston Villa, dat eerder op zaterdag won van Nottingham Forest. Manchester City kan zondag op 4 punten van de lijstaanvoerder komen. De club speelt voor eigen publiek tegen Chelsea.

Nederlanders

Rice maakte vlak na rust het tweede doelpunt van Arsenal, waar Jurriën Timber een basisplaats had. De middenvelder tekende ook voor de derde treffer van de koploper. De ingevallen Eli Junior Kroupi maakte het duel in de slotfase nog even spannend (2-3) Justin Kluivert verscheen aan de aftrap voor Bournemouth.

Gabriel van schlemiel naar held

Bournemouth kwam in de tiende minuut op voorsprong door een treffer van Evanilson, die profiteerde van balverlies van Gabriel. De verdediger maakte zijn fout zes minuten later goed door gelijk te maken voor Arsenal.