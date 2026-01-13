Frenkie de Jong werd zondag van het veld gestuurd in de finale om de Spaanse Supercopa tegen Real Madrid. De FC Barcelona-middenvelder kreeg een directe rode kaart en kent nu de gevolgen daarvan.

De Jong is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart in de gewonnen finale tegen Real Madrid (3-2). De Nederlander mist door de schorsing het duel uit de achtste finales van de Copa del Rey met Racing Santander.

De Jong begon het duel om de Supercup als aanvoerder van Barcelona, maar haalde na een tackle op Kylian Mbappé het einde van de wedstrijd in Jeddah niet. Hij kreeg direct rood. Ronald Araújo kwam daarna het veld in voor Lamine Yamal en werd toen aanvoerder. De Jong mocht ook niet de gewonnen beker als eerste omhooghouden.

De rode kaart leverde De Jong bovendien een opvallende statistiek op. Het was zijn vierde rode kaart in Spaanse dienst, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Pepe. De oud-speler van Real Madrid stond jarenlang bekend als een bikkelharde verdediger die regelmatig over de grens ging.

De Jong vond de beslissing van de scheidsrechter zelf wat overdreven. "Want ik gleed uit en raakte de bal eerst. Ik denk dat het geen rood was", zei hij na afloop. "De tackle van Raul Asencio op Pedri was eerder een rode kaart, want die was van achter."

De achtste finale van de Copa del Rey tegen Racing Santander wordt op donderdag gespeeld. Zondag staat er een uitwedstrijd tegen Real Sociedad in La Liga op het programma, daar mag De Jong dus wel weer aan meedoen.

