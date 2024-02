Gaat voetballer Dani Alves lange tijd de cel in vanwege aanranding? 'De schijn én het bewijs zijn tegen hem'

Dani Alves hoort deze week of hij de gevangenis in moet voor het aanranden van een 23-jarig meisje in een discotheek in Barcelona. Wat staat de oud-voetballer te wachten tijdens de rechtszaak in Spanje en wat is het bewijs?

Het ziet er slecht uit voor de voetballer met de meeste prijzen op zijn naam ooit (44). Edwin Winkels, de bekende Nederlandse journalist die al jaren in Spanje woont, legt de zaak in het Algemeen Dagblad duidelijk uit. Wat blijkt: het is niet de vraag óf Alves de gevangenis in gaat, maar hoe lang. De aanklager eist negen jaar cel, de advocaat van het slachtoffer eist twaalf jaar cel. De aanklacht is 'seksueel geweld met penetratie'.

Wat is er gebeurd?

Op oudjaarsdag van 2022 raakten Alves en het meisje in gesprek in discotheek Sutton. Daarna nodigde hij haar uit om naar een andere ruimte te komen. Ze twijfelde eerst, maar ging toch op het aanbod in. Die andere ruimte bleek een toilet, waar Alves achter haar de deur op slot deed en haar zou hebben verkracht. Beelden van het moment zijn er niet, maar verklaringen van hem, haar én het duidelijke bewijs wijzen volgens Winkels wel degelijk aan dat er iets onoorbaars is gebeurd.

Het bewijs

Het bewijs stapelde zich op. Alves heeft al vijf verschillende verklaringen afgegeven. Eerst dat hij 'maar' twee minuten in het toilet geweest is, later dat hij ook nog onder invloed van alcohol was en daardoor minder toerekeningsvatbaar. Camerabeelden van in de club toonden echter dat Alves een kwartier in het toilet is geweest. 'Zij verliet vervolgens direct huilend de zaak met haar vriendinnen, aan wie zij vertelde wat haar was aangedaan. In het ziekenhuis constateerden artsen lichte verwondingen; het sperma dat in haar lichaam werd aangetroffen bleek na een dna-test van Alves te zijn', schrijft Winkels.

Hoe ziet de rechtszaak eruit?

Alves zit al een jaar in voorarrest in Spanje. Dit omdat de rechter het niet aandurfde om Alves in afwachting van zijn rechtszaak vrij te laten. De angst was groot dat Alves dan zo snel mogelijk naar zijn vaderland Brazilië zou vluchten. Alves blijft tot de zittingen verborgen voor de camera's. in een geblindeerd politiebusje. Alleen het verhoor van het slachtoffer zal zich achter gesloten deuren afspelen, de rest is openlijk te volgen. Er komt een scherm tussen verdachte Alves en het slachtoffer. De rechtszaak zal tot en met woensdag 7 februari duren. De rechter doet later uitspraak.