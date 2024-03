Geen straf voor Belgische voetballer die dronken ongeval veroorzaakte

Jorrel Hato is één van de weinige luchtpuntjes in het voor Ajax dramatische seizoen. De piepjonge verdediger brak definitief door in het centrum van de Amsterdamse defensie en debuteerde op zeventienjarige leeftijd voor het Nederlands elftal. Toch is hij deze interlandperiode te vinden bij de onder 21 van Nederland, maar het EK van 2024 met het 'grote Oranje' blijft een doel.