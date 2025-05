Geen titel voor Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, Napoli kroont zich dankzij Schotse held tot kampioen

De zinderende titelstrijd in de Serie A is beslist. Na 38 speelrondes is Napoli kampioen, voor de vierde keer in de clubgeschiedenis. De Napolitanen maakten op eigen veld geen fout tegen Cagliari: 2-0. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries moesten hopen op puntenverlies van de concurrent, dat gebeurde niet voor Inter.

Napoli werd eerder kampioen in 1987, 1990 en 2023. De ploeg eindigde vorig seizoen als tiende in de Serie A, maar vond afgelopen jaar onder trainer Antonio Conte weer de weg naar boven. De oefenmeester zag zijn sterspeler Khvicha Kvaratskhelia in de winterstop vertrekken naar Paris Saint-Germain, maar leidde zijn ploeg toch naar de titel.

Scott McTominay opende vlak voor rust de score voor Napoli met een halve omhaal. Na de tweede treffer van Romelu Lukaku werd er in de hele stad veel vuurwerk afgestoken, net als na het laatste fluitsignaal.

Champions League-finale voor Inter

Voor Internazionale is het seizoen nog niet voorbij. De club stuit volgende week zaterdag op Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Trainer Simone Inzaghi hield al rekening met die eindstrijd. Hij liet Denzel Dumfries en zijn spitsen Lautaro Martínez en Marcus Thuram niet aan de aftrap verschijnen. Dumfries maakte twee doelpunten en leverde drie assists in beide duels met FC Barcelona in de halve finale van de Champions League. De rechtsback speelde het laatste halfuur mee tegen Como.

Doelman Pepe Reina van Como kreeg een rode kaart in zijn laatste duel uit zijn loopbaan. De 42-jarige Spanjaard brak door bij FC Barcelona en speelde voor Liverpool, Bayern München, Napoli en AC Milan. Hij maakte deel uit van de landenploeg van Spanje die wereldkampioen (2010) en Europees kampioen (2008, 2012) werd.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.