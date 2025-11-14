Suriname kan een ticket voor het WK bijna ruiken en dat zorgt voor een waar volksfeest in de hoofdstad Paramaribo. Onder andere doelman Etienne Vaessen deelt geweldige beelden van het grote feest in het land.

Suriname won donderdag met 4-0 van El Salvador en is daardoor nog maar één halte verwijderd van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In de laatste kwalificatiewedstrijd speelt Suriname tegen Guatemala en Panama tegen El Salvador. In die duels wordt bepaald of Suriname of Panama direct doorgaat naar het WK. Beide landen staan op negen punten en dus is het resultaat in de laatste wedstrijd cruciaal.

Als Suriname en Panama hun laatste WK-kwalificatiewedstrijd winnen, dan ligt het voordeel op dit moment bij de ploeg van Stanley Menzo. Het verschil tussen de landen in doelsaldo is drie goals, in het voordeel van Suriname. Als de manschappen van Menzo dus winnen van Guatemala, dan kan Panama alleen nog roet in het eten gooien als het land met meer dan drie goals verschil van El Salvador wint.

Groot feest in Suriname

In Suriname heerst dan ook een jubelstemming. Het land is nog nooit zo dichtbij plaatsing voor een WK geweest en dat zorgt voor geluk bij de inwoners en de spelers. Doelman Etienne Vaessen (FC Groningen) kon het na de zege al niet laten om een klein dansje te doen voor de aanwezige supporters. Na de wedstrijd barstte ook in de hoofdstad het feest compleet los.

Vaessen deelt op zijn Instagram ook beelden vanuit de straten. Hij reed in de bus met zijn teamgenoten door de straten van de hoofdstad Paramaribo, maar de bus kwam niet heel makkelijk door de gigantische mensenmassa heen. Vaessen besloot het feestje dan ook mee te vieren. Iedereen was aan het schreeuwen en feest aan het vieren en dat terwijl het WK-ticket nog niet eens binnen is voor de Surinamers. Aanstaande woensdagnacht om 02:00 uur wordt de beslissende wedstrijd tegen Guatemala gespeeld. Het duel wordt afgewerkt in het Estadio El Trébol in Guatemala stad. De verwachting is dat bij plaatsing het feest nog meer zal losbarsten.