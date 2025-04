Gigantisch schandaal in Italië: zoon van voetballegende en meerdere Serie A-spelers zwaar in de problemen

Nicolo Pirlo (17), de zoon van de Italiaanse voetballegende Andrea Pirlo (45), zou verwikkeld zijn in een gokschandaal. Nicolo zou niet de enige bekende zijn die betrokken is.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera nam Fiorentina-talent Niccolò Fagioli (24) op 7 juni 2022 via WhatsApp contact op met de man die de illegale weddenschappen organiseerde: vierde divisie-scheidsrechter Pietro Marinoni. Fagioli informeerde de organisator over de schulden van Pirlo.

"Hij wilde zijn schulden afbetalen, maar zijn vader heeft alles ontdekt en zijn rekening geblokeerd totdat hij 18 wordt. 30.000 euro schuld hebben op je zeventiende, dat is niet niks", zo zou Fagioli gestuurd hebben. Inmiddels is duidelijk dat zowel Marinoni als Fagioli geschorst zijn.

Sandro Tonali

Het zou gaan om hetzelfde gokschandaal waarin ook Newcastle-speler Sandro Tonali (24) verwikkeld is. Hij werd in 2023 al voor tien maanden geschorst. Tonali sprak zich destijds uit over de spil achter de gokactiviteiten. "De persoon die mij aan het gokken heeft gebracht, is Pietro Marinoni. Hij komt uit dezelfde stad als ik en ging met mijn zus naar school. Hij was scheidsrechter."

Tonali vervolgde: "Ik ben nooit bedreigd, maar ze boden me aan om de schulden in termijnen terug te betalen. Op een gegeven moment had ik hen 500.000 euro verschuldigd. Maar hun doel was dat ik bleef doorgokken, dus hebben ze nooit echt geld van me geëist."

Onderzoek

De omvang van het Italiaanse gokschandaal lijkt groter dan aanvankelijk gedacht. Het openbaar ministerie in Milaan doet momenteel onderzoek naar twaalf huidige en voormalige Serie A-spelers. Volgens The Times staat, naast Nicolo Pirlo, ook opnieuw Tonali centraal in het onderzoek. De lijst met prominente verdachten wordt bovendien uitgebreid met namen als Leonardo Paredes van AS Roma, oud-Juventus-speler Ángel Di María en Weston McKennie.

Vijf verantwoordelijken binnen de organisatie zijn volgens het openbaar ministerie al onder huisarrest geplaatst wegens illegale gokactiviteiten en witwassen van geld. Het is nog onduidelijk wat voor straf hen te wachten staat.