Gigantische misser Cristiano Ronaldo: Al-Nassr uitgeschakeld in Aziatische Champions League

Cristiano Ronaldo wilde dolgraag nog een extra Champions League aan zijn palmares toevoegen, maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Al-Nassr werd maandagavond uitgeschakeld in de Aziatische variant van het toernooi.

Al-Nassr won met 4-3 van Al Ain, nadat het heenduel in 1-0 voor de club uit de Verenigde Arabische Emiraten was geworden. Al Ain bleek na penalty's te sterk voor de ploeg waar Ronaldo in de spits staat. De 39-jarige Portugees had er nog eigenhandig voor gezorgd dat het tot strafschoppen kwam, door in de 118e minuut de 4-3 te maken.

Ronaldo viel ook op een negatieve manier op met een gigantische misser op één meter afstand van de goal.

Ronaldo has just missed from here… 💀😵 pic.twitter.com/K2D3r11WAx — Football Away Days (@FBAwayDays) March 11, 2024

Daarnaast was er nog een opvallende actie van Sadio Mané die een van zijn tegenstanders bij de keel greep. Hij kreeg hier een gele kaart voor.

Sadio Mané saw yellow for this exchange 👀 pic.twitter.com/511e41JMOW — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2024

Op het spel stond een ticket voor de halve finale. Op 11 mei staat de finale van de Aziatische Champions League op het programma. Dinsdag en woensdag worden de andere drie halvefinalisten bekend.

Indrukwekkende cijfers

Ronaldo won vijf Champions Leagues in zijn carrière, waarvan vier bij Real Madrid en één bij Manchester United. Ondanks zijn leeftijd is Ronaldo nog altijd op dreef bij Al-Nassr. In de Aziatische Champions League was hij goed voor zes doelpunten in acht wedstrijden. In de Saudische competitie zijn de cijfers nog indrukwekkender: 22 goals en negen assists in 21 wedstrijden.