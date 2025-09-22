Bij de verkiezing van de Ballon d’Or zijn het normaal gesproken de journalisten die de winnaar bepalen. Nu krijg jij echter ook de kans om je stem uit te brengen.

Speciaal voor de liefhebbers van de Ballon d'Or heeft ballondor.com een speciale actie op touw gezet. Voetballiefhebbers krijgen nu de kans om voor het eerst te stemmen op de 'Beste Actie van het Jaar'. Daarbij kan je kiezen uit vijf genomineerde aanvallen die in een doelpunt eindigden. Onderstaand vind je deze momenten. Hier kan je de beelden zien.

Genomineerde acties

het Braziliaanse nationale team (Andreas Pereira)

Inter Miami (Jordi Alba)

Paris Saint-Germain (Désiré Doué)

Real Madrid (Kylian Mbappé)

en het Spaanse nationale team (Lamine Yamal)

Tijdens het stemmen bouw je als fan ook een exclusieve digitale Ballon d’Or-fotocollectie op: elke dag wordt er een legendarische foto van een vroegere winnaar vrijgegeven. Daarnaast maak je ook nog eens kan op tickets voor de Ballon d’Or-ceremonie in 2026! Stemmen kan hier.

Speler van de Maand & leuke extra's

Vanaf dit najaar kunnen fans ook kiezen wie de 'Speler van de Maand' wordt, zodat je ook dan je stem kan laten horen op ballondor.com. Daarnaast vind je op het platform ook video’s, leuke polls en interactieve quizzen over de carrières en seizoenen van de genomineerde spelers.

Deze stemming is georganiseerd via Sportal365 en Fans United, onderdeel van Ringier Sports Media Group.