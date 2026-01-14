Joao Mario staat op het punt Juventus te verlaten. De Italiaanse topclub wil de Portugese international deze transferperiode nog van de hand doen. De verdediger, afgelopen zomer overgekomen van FC Porto, stond slechts twee keer in de basis en wordt sinds november nog maar sporadisch en aan het einde van wedstrijden ingezet.

Diverse Italiaanse media melden dit nieuws en benadrukken dat zowel Igor Tudor als Luciano Spalletti, die de Serviër opvolgde als coach, de speler weinig kansen gaven. La Gazzetta dello Sport noemt Joao Mario zelfs 'de grootste flop van de zomerse transfermarkt' van Luciano Spalletti bij Juve. 'De ruil met Alberto Costa was alleen positief voor FC Porto, hoewel de Bianconeri dankzij deze dubbele deal de transfer van Francisco Conceição konden afronden', schrijft de krant.

Bijna 1 miljoen euro per duel

De cijfers van João Mário in Turijn zijn mager: 13 wedstrijden, slechts twee als basisspeler, één assist en 373 speelminuten. Toen FC Porto zijn verkoop aankondigde, werd vermeld dat deze plaatsvond voor €12 miljoen euro. Kortom, elke wedstrijd die Joao Mario speelde, kostte Juventus 923.000 euro. De club zoekt dan ook naar een oplossing voor de Portugees.

Doorverkooppercentage FC Porto

In Italië wordt ook opgemerkt dat de operatie niet eenvoudig zal zijn, vanwege het salaris van Joao Mario, dat twee miljoen euro per jaar bedraagt. Toch zal FC Porto de toekomst van de speler nauwlettend volgen, aangezien de club nog een doorverkooppercentage van 10 procent bij een toekomstige verkoop van de verdediger heeft geregeld. Porto wordt getraind door voormalig Ajax-coach Francesco Farioli. De Nederlandse spits Luuk de Jong staat daar ook onder contract, maar is momenteel zwaar geblesseerd.

