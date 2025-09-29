PSV vreesde zaterdagavond voor het ergste toen spits Ricardo Pepi de volgende aanvaller was die geblesseerd raakte. De Amerikaanse aanvaller moest al tijdens de eerste helft van het duel met Excelsior naar de kant en dus was er in Eindhoven de angst dat ze ook hem voor langere tijd moeten missen. Het lijkt echter mee te vallen voor de regerend landskampioen.

De 22-jarige Amerikaan heeft alleen een lichte verrekking in zijn bovenbeen, meldt de Eindhovense club na medisch onderzoek. Trainer Peter Bosz haalde Pepi in de 32e minuut naar de kant en bracht Guus Til voor hem in het veld. "Pepi zei tegen mij dat hij nog wel door kon. Maar ik vond het beter hem te wisselen", zei Bosz na dat duel.

Pepi was bij PSV de enige overgebleven spits nadat eerder al Alassane Pléa en Myron Boadu een blessure opliepen. Die laatste spits was juist gehaald om de opties in de punt van de aanval te vergroten nadat Pléa een zware blessure opliep. Hij raakte echter al in zijn tweede optreden geblesseerd. Door de blessure van Pepi werd er gevreesd dat PSV voor lange tijd zonder echte spits zou komen te zitten, maar dat lijkt dus mee te vallen.

Pepi mist Champions League-duel

Het is niet bekend hoelang Pepi precies uit de roulatie is, maar hij mist woensdag sowieso de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Bosz heeft bij het bezoek aan zijn oude club weinig opties over in de voorhoede, want hij kan naast alle geblesseerde spitsen ook niet beschikken over vleugelspeler Ruben van Bommel. Hij liep in het competitieduel tegen Ajax een zware knieblessure op.

PSV gaat zaterdag in de Eredivisie op bezoek bij PEC Zwolle, maar het is nog onduidelijk of Pepi dan weer van de partij zal zijn. PSV zal de komende dagen benutten om individueel aan zijn herstel te werken en geleidelijk aan weer instromen bij de groepstrainingen", aldus de Eindhovense club.

