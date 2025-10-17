FC Barcelona is woest door de staat waarin Robert Lewandowski terugkeerde van zijn interlandperiode. De Pool raakte geblesseerd, maar zijn club vindt dat de Poolse voetbalbond slecht met zijn fysieke staat is omgegaan.

De spits liep een spierscheuring op in zijn linkerhamstring. Mede daarom mist hij El Clásico op 26 oktober. De blessure ontstond in de eerste helft van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen, die Polen met 2-0 won. Opmerkelijk genoeg speelde Lewandowski de volle 90 minuten uit.

Voor trainer Hansi Flick en de directie van Barcelona is dit onacceptabel. Journalist David Ibáñez onthulde op de website ElDesmarque dat de spanning op de burelen van de clubleiding tot een kookpunt is gestegen.

Barcelona-bazen woedend

"Er heerst woede over Lewandowski en zijn recente blessure. Hij speelde de hele wedstrijd uit, ondanks de pijn en zelfs met een verband. Volgens de clubleiding had Lewandowski eerder gewisseld moeten worden om het risico op een blessure te vermijden”, legde Ibáñez uit.

Ook de krant AS berichtte over de woede van Barcelona richting Lewandowski. De krant publiceerde een uitspraak van een van de clubofficials: "Het is onbegrijpelijk hoe een speler met de ervaring van Lewandowski, die zijn lichaam door en door kent, niet besefte dat het ongemak dat hij in de eerste minuten van de wedstrijd tussen Polen en Litouwen voelde, ernstig kon worden." Een dergelijke houding is "nonchalant en onverklaarbaar".

Poolse bondscoach

Zelfs de Poolse bondscoach, Jan Urban, geeft aan de blessure van Lewa niet te begrijpen. "Ik weet dat als je een spierscheuring oploopt, je niet op hoge snelheid kunt rennen en het onmogelijk is om te spelen. Iedereen die in het voetbal zit, weet dat. Ik begrijp er niets meer van", verklaarde Urban tegenover de krant Mundo Deportivo.

Tegelijkertijd gaf hij toe dat hij in de rust op de hoogte was gebracht van het spierongemak van Lewandowski: "Ja, het is waar dat hij iets voelde en we hadden met hem en de dokter afgesproken dat hij om een wissel zou vragen als het erger werd. Maar hij hield het zonder problemen vol tot het einde van de wedstrijd."

Barcelona geteisterd door blessures

Naast de competitiewedstrijd tegen Girona en de Champions League-confrontatie met Olympiakos, mist Lewandowski ook de Clásico tegen Real Madrid op 26 oktober. Barcelona moet het ook al langere tijd stellen zonder Marc-Andre Ter Stegen en Gavi. Daarnaast is de inzetbaarheid van Joan Garcia, Dani Olmo, Raphinha en Ferran Torres op dit moment ook onzeker.