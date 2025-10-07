Tijdens de Champions League-wedstrijd van vorige week tussen Kairat Almaty en Real Madrid was de achttienjarige Kazachse doelman Sherhan Kalmurza een van de uitblinkers. Een aantal dagen later ging de keeper echter viraal om een heel andere reden.

Afgelopen dinsdag speelde Kalmurza een ijzersterke wedstrijd tegen Real Madrid. De sluitpost kreeg vijf doelpunten om zijn oren, maar toch wist hij ook nog zeven schoten op doel uit het net te houden. Op social media kreeg Kalmurza een hoop complimenten, zo ook van zijn moeder Saule Rabayeva.

'Je bent de beste mijn zoon. Jij bent mijn trots. Je hebt alles gedaan wat je kon en voor mij was je de sterkste van het veld. Geef niet op, want er ligt een grote toekomst voor je in het verschiet. Ik ben altijd met je en ik zal in je blijven geloven', zo kreeg Kalmurza grote complimenten van zijn moeder Rabayeva via Facebook.

Verbazing van fans

Vervolgens ontstond er online nogal wat ophef over de situatie. Niet over de mooie woorden van Rabayeva, vooral over haar uiterlijk. Fans van Kairat Almaty konden niet geloven dat de moeder van Kalmurza er nog zo jong uitzag. "No way dat dat jouw moeder is", reageerde een van de fans onder de Facebook-post. Een ander reageerde: 'Die moeder ziet er wel heel jong uit. Haar zoon is achttien jaar, maar zij ziet eruit als twintig.'

Inmiddels is het Instagram-bereik van Rabayeva ook enorm gestegen naar 40.000 volgers. Ook de ster van haar zoon is rijzende. Tot nu toe moest Kalmurza al negen keer vissen in zijn eerste twee Champions League-wedstrijden, maar toch maakte hij indruk. De sluitpost maakte al elf reddingen in zijn eerste twee duels, daarmee is hij op twee na de keeper met de meeste saves in de Champions League dit jaar.

In de volgende Champions League-speelronde lijkt Kalmurza de grootste kans te hebben op een mogelijke clean sheet. Dan komt Pafos FC op bezoek in de Kazachse stad. Die ploeg heeft tot nu toe één punt in de Champions League. Kairat heeft net als Ajax, Athletic Bilbao en Benfica nog nul punten.