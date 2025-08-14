De wedstrijd tussen Manchester United onder 21 Tamworth in de National League Cup is woensdag gestaakt vanwege een ernstige blessure. United-middenvelder Sekou Kone moest per brancard worden afgevoerd.

Het stond nog 0-0 toen Kone in botsing kwam met een tegenstander. De 19-jarige is een groot talent en hard op weg naar het eerste team van United. Het was flink schrikken toen hij naar de grond ging in het uitduel.

In eerste instantie krabbelde hij weer overeind, maar toen hij medische verzorging kreeg zakte hij weer naar de grond. Het duurde zo'n 15 minuten voordat hij per brancard werd afgevoerd. Kone hield een masker op zijn gezicht toen hij de catacomben in werd gedragen.

Wedstrijd gestaakt

Daar werd hij door de medische staf verzorgd. Uiteindelijk moest hij toch met de ambulance naar het lokale ziekenhuis. De wedstrijd kon daarna niet meer hervat worden, omdat er geen ziekenwagen meer aanwezig was op het terrein. Dat is wel een vereiste bij wedstrijden in de competitie. Alle spelers moesten daarom het veld verlaten.

United kwam dezelfde dag nog met een update over de situatie van Kone. De club bevestigt dat hij bij kennis en stabiel is. Hij kan communiceren met het medische team van de club. Het talent blijft in het ziekenhuis voor een aantal tests.

Kone kwam vorige zomer naar Manchester United vanuit Guidars FC in zijn thuisland Mali. Hij kwam 14 keer uit voor het jeugdteam en zat al een aantal keer op de bank bij het eerste elftal van Ruben Amorim. Hij reisde ook met de ploeg mee naar Azië na het afgelopen seizoen en was aanwezig bij de voorbereiding op het komende seizoen van het eerste team in de Verenigde Staten.

Het eerste van Man United start zondag aan de Engelse competitie. De ploeg speelt dan een thuiswedstrijd tegen Arsenal.

