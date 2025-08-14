De transfer van topvoetballer Viktor Gyökeres van Sporting Lissabon naar Arsenal is onderwerp van een politieonderzoek in Zweden. Dat heeft te maken met een schietincident in een voorstad van Stockholm, waarbij geen gewonden zijn gevallen. De zaakwaarnemer van de speler ontkent alle betrokkenheid.

De komst van de Zweedse aanvaller Gyökeres doet veel stof opwaaien. De transfer heeft Arsenal veel geld gekost. Vertegenwoordigers van de speler beweerden dat Sporting meer geld vroeg dan het bedrag waarover vorig jaar overeenstemming was bereikt, waarop Gyökeres in staking ging om zijn vertrek te forceren. Sterker nog, hij leverde zelfs een deel van zijn salaris in zodat The Gunners meer konden bieden.

Chantage

Tijdens de onderhandelingen waarschuwde Sporting-voorzitter Frederico Varandas: "Chantage en beledigingen zullen ons er niet toe brengen Gyökeres onder de juiste prijs te verkopen. Alles wat we vorig jaar beloofd hebben, is dat we niet de volledige afkoopsom van 100 miljoen euro zouden eisen. Geen enkele 27-jarige speler heeft Portugal ooit verlaten voor 100 miljoen euro."

Volgens de tabloidkrant The Sun zouden degenen die Varandas chanteerden en beledigden criminelen zijn die door de zaakwaarnemers van de speler zijn ingezet, en het is mogelijk dat ze nu hun deel opeisen met geweld.

Schietpartij

De politie doet namelijk onderzoek naar een schietincident waarbij twee schoten zijn gelost bij de woning van een familielid van de zaakwaarnemer van Gyökeres in Huddinge, nabij Stockholm. Dat familielid zou hebben opgeschept dat hij een deel van de transfersom van 64 miljoen pond (74,2 miljoen euro) zou krijgen. Hij zou vervolgens het doelwit van de schietpartij zijn geworden.

"Helaas is het een zeer kwetsbare industrie waarin dit soort dingen gebeuren", aldus de zaakwaarnemer. Hij verzekerde echter dat "deze schietpartij niets met mij of met voetbal te maken heeft."

Gyökeres speelde sinds 2023 66 wedstrijden voor Sporting. Daarin scoorde hij 68 keer. Zondag staat voor de Zweed het eerste competitieduel met Arsenal op de planning. De ploeg speelt een uitwedstrijd tegen Manchester United.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.