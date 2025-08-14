Liverpool is extreem actief geweest op de transfermarkt deze zomer. De ploeg van trainer Arne Slot haalt een 18-jarig toptalent binnen en daarmee overstijgen de transferuitgaven van 2025 de 300 miljoen euro.

De nieuwste aanwinst in de 18-jarige Giovanni Leoni. Hij verruilt Parma voor de Engelse kampioen. De Reds betalen 35 miljoen euro voor het toptalent, met mogelijke bonussen daarbovenop, melden Fabrizio Romano en Gazzetta dello Sport.

Leoni zal zich direct bij de hoofdmacht van Liverpool voegen. Daarmee overstijgen de investeringen van de club deze zomer de grens van 300 miljoen euro.

Liverpool heeft, exclusief bonussen, al 294 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers: Florian Wirtz (125 miljoen euro), Hugo Ekitiké (80 miljoen euro), Milos Kerkez (47 miljoen euro), Jeremie Frimpong (40 miljoen euro) en Ármin Pécsi (2 miljoen euro).

Verdediging

Leoni komt de defensie van Liverpool versterken, die niet bepaald overbezet is. Met Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté (wiens contract nog maar één jaar doorloopt), Joe Gomez (die momenteel geblesseerd is) en Rhys Williams zijn de opties beperkt.

Liverpool toonde ook interesse in Lenny Yoro, Jorrel Hato en Dean Huijsen als extra versterking achterin en opvolger van Van Dijk op de lange termijn. Leoni heeft slechts 17 wedstrijden gespeeld in de Serie A. Hij komt ook uit voor Italië onder 19.

Leoni werd door Parma overgenomen van Sampdoria, waar hij speelde onder Andrea Pirlo. Die was meteen enthousiast over de tiener en liet hem debuteren in het eerste elftal. "Mocht iemand zijn twijfels hebben over het feit dat hij in de basis staat, ik heb er geen", waren de woorden van de trainer in maart 2024. "Ik zie hem elke dag trainen. Hij speelt heel volwassen en zal een sterke voetballer worden."

Liverpool start vrijdag aan het nieuwe Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.