Harry Maguire speelt inmiddels al zes jaar bij Manchester United en weet precies hoe het is om de druk van het legendarische shirt te dragen. In de podcast 'Rio Ferdinand Presents' deelt de 32-jarige verdediger een ongebruikelijk advies met de nieuwe aanwinsten van de club: wen eraan dat je gehaat wordt.

Tijdens het gesprek met voormalig Manchester United-aanvoerder Rio Ferdinand richt Maguire zich direct tot nieuwkomers Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko en Matheus Cunha. "Iedereen zal je haten, dus mentale weerbaarheid is cruciaal. Je moet presteren onder druk en spelen alsof je op een pleintje staat, niet voor een kolkend stadion. Dat is ons de afgelopen tien jaar moeilijk gevallen", klinkt de Engelsman.

Het geheim van overleven op Old Trafford

De verdediger noemt aanvoerder Bruno Fernandes als het perfecte voorbeeld. "Het kan hem niet schelen wat anderen denken of zeggen", stelt Maguire. "Hij gelooft in zijn eigen kunnen en laat dat op het veld zien. Precies de instelling die je nodig hebt om hier te overleven."

Volgens Maguire verliezen veel spelers na één of twee jaar hun scherpte, omdat ze bezwijken onder de constante druk en kritiek. "Daarom is een sterke omgeving en familie zo belangrijk. Maar sommige jongens komen uit het buitenland en hebben die steun niet, dan wordt het extra zwaar."

'Als je het hier overleeft, overleef je het overal'

De 64-voudig international van Engeland geeft toe dat de immense druk soms slopend kan zijn, maar zegt dat het hem bij het nationale elftal juist helpt. "Er is meer aandacht voor Manchester United, simpelweg omdat veel mensen ons haten. Niemand in de Premier League gunt ons iets en wil ons zien slagen. Bij Engeland staat juist iedereen achter de ploeg."

De boodschap van de routinier aan zijn nieuwe ploeggenoten is duidelijk: fysiek talent is één ding, maar zonder een ijzeren mentale houding is de kans groot dat je het op Old Trafford niet redt. "Zie het als een uitdaging. Als je het hier overleeft, overleef je het overal", klinkt hij. United begint zondag aan het seizoen met een lastige wedstrijd in eigen huis tegen Arsenal.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.