Guus Hiddink was als voetballer niet bepaald een hoogvlieger, zo gaf hij zelf toe. Een technische, linksbenige middenvelder, dat was hij wel. Maar tijdens zijn carrière als trainer verloor hij nooit het liefde voor het spelletje. Nu op 78-jarige leeftijd nog altijd niet, tweemaal per week gaan de kicksen weer aan voor een rondootje, en die is voor iedereen toegankelijk.

Guus Hiddink was als speler actief voor De Graafschap, speelde ook even bij PSV maar maakte vooral furore als trainer even later. Zelf zei Hiddink in de podcast over zijn carrière: "Ik stopte op mijn 35e dat deed pijn, maar ze wilden niet meer met mij door omdat de spelers langs mij heen liepen op het middenveld."

Daar was Hiddink het eerst niet mee eens. "Dan voelt het alsof je wordt gekilled, omdat het zo'n prachtig bestaan is als voetballer. Daarna groei je daar wel weer overheen", zegt hij. "Toen ging ik naar PSV, maar daarvoor liep ik een half jaartje als een zombie rond."

Rondootje

Maar nu, ruim 40 jaar later, speelt hij nog altijd met veel sterren een balletje rond. "Twee keer in de week speel ik een rondootje met onder andere Sjaak Swart. Die vindt van alles mooie dingen. Daar hebben we het wel eens over van alles en nog wat. Dus ook over Ajax."

Wat Hiddink daar ook zo mooi aan vindt, is de openheid. Twee keer in de week spelen ze een rondootje, op dezelfde plek, op dezelfde tijd. "Iedereen mag daar meedoen. Er staan jongens te kijken, er staan blanken, er staan Marokkaantjes, allemaal te kijken. Dan vertellen we ze mee te doen, iedereen mag meedoen en doet ook mee."

Voetbal als verbinding

Dat vindt Hiddink belangrijk, want er is ook corrigerend vermogen. "En daar zijn geen regels afgesproken. Behalve de voetbalregels van de rondootje. Dat ken je. Maar er zijn geen regels afgesproken hoe je moet gedragen. Maar als iemand even over de schreef gaat in een verkeerde soms racistische zin dan wordt die totaal gecorrigeerd door de rest van de groep."

