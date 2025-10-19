Voormalig topcoach Guus Hiddink behoort tot de Nederlandse trainers met een indrukwekkend cv, zoals veel van zijn generatiegenoten. Zelf constateert Hiddink dat er tegenwoordig nog maar weinig Nederlandse toptrainers actief zijn. "We waren dominant, maar andere landen hebben een inhaalslag gemaakt", stelt de succescoach.

Robert Maaskant, host van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine, noemt het zeer teleurstellend dat trainers als Philip Cocu, Mark van Bommel en Frank de Boer al geruimte tijd zonder club zitten. Hiddink sluit zich aan bij die woorden. "Dat is doodzonde", steekt hij van wal. "Dat zijn jongens die heel grote ervaringen hebben en ook nog aangename persoonlijkheden zijn. Maar ze hebben aardig wat tikken op de neus gehad, met name in het buitenland."

Weinig Nederlandse toptrainers

Maaskant spreekt zijn zorgen uit over het geringe aantal toptrainers uit Nederland. "Op dit moment hebben we, op Arne Slot na, heel weinig. En al helemaal in vergelijking met jouw generatie. Toen hadden we Dick Advocaat, Henk ten Cate, Frank Rijkaard, Martin Jol en Huub Stevens", somt de clubloze trainer op. Hiddink reageert: "Dat hebben we eigenlijk niet meer, dat is zonde."

"We hebben op een gegeven moment wel heel veel jongens in het buitenland gehad. Wij waren dominant, maar andere landen hebben wel een inhaalslag gemaakt", gaat Hiddink verder. "Daarom is het ook belangrijk dat iemand als Paul Simonis zich bij Wolfsburg gaat manifesteren en presteren."

Sabbatical voor Erik ten Hag

Een van de trainers die jarenlang als toptrainer werd bestempeld, is Erik ten Hag. Hij kreeg afgelopen zomer een pijnlijke tik te verwerken met het razendsnelle ontslag bij Bayer Leverkusen. "Ik denk dat Erik even een aantal maanden of jaar een sabbatical neemt...", voorspelt Hiddink. "Elke trainer maakt het mee dat hij een tik op de neus krijg, dat heb ik ook meegemaakt. Dan moet je even de tijd nemen, hoe bitter het ook is. Je moet kijken of je de energie hebt om weer opnieuw ergens in te stappen."

Ontslag bij Real Madrid

Hiddink werd in zijn carrière meerdere keren ontslagen, maar het meest vervelende afscheid beleefde hij bij Real Madrid. Hij had de Intercontinental Cup in Tokyo gewonnen, een prestigeuze wereldbeker. Maar plots vond er in februari een opmerkelijke wending plaats. "Ik dronk altijd met de president (Lorenzo Sanz, red.) een wijntje op zijn kantoor in het Estadio Bernabéu. Toen begon hij over zijn zoon. Hij zei: mijn zoon Fernando, misschien moet je hem eens een keer opstellen", herinnert Hiddink zich.

De oud-topcoach benadrukte tegenover de directeur dat hij niet zomaar een basisplaats kon regelen. "Ik had Fernando Hierro en Manolo Sanchís, de grote jongens van Spanje en Real Madrid, dus ik zei tegen hem: ik ga die jongens niet even aan de kant zetten. Hij vond het geen probleem, dus ik stelde voor dat zijn zoon misschien bij Málaga kon gaan spelen om daar meer speeltijd te krijgen. Toen ik richting de deur liep, zei hij ineens: we moeten binnenkort even over je contractverlenging praten..."

"Toen dacht ik wel: klaar of niet? Ik voelde de druk wel even, maar ik hoefde er niet eens over na te denken. Dat ga ik gewoon niet doen. Maar vanaf dat moment voelde ik wel: ik hoef maar één, twee keer te verliezen en dan weet je dat de druk héél groot wordt en dan zeggen ze dat ze niet verder met je willen. Maar je hebt ook van die publicaties dat ze zeggen: het bestuur staat volledig achter de trainer. Nou, dat weet je als trainer dat je nog drie weken kunt zitten en dan je koffer kunt pakken."

Omgaan met ontslag

Hiddink geeft toe dat het ontslag bij De Koninklijke pijnlijk was. "Ik was zwaar teleurgesteld, dan kruip ik ineen en dat ga ik het helemaal alleen verwerken", gaat hij verder. "Dan ga ik niet janken, maar er komt dan wel vervelende energie binnen. Hoewel je in de grote wereld van voetbal zit, voel je je toch heel eenzaam. Alleen, ik had wel één of twee jaar erbij kunnen krijgen bij de grootste club ter wereld, maar dan had ik me niet lekker gevoeld want je bent alle autoriteit kwijt", doelt Hiddink op het ingaan op de woorden van Lorenzo Sanz om zijn zoon op te stellen.

Beluister De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine was niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink (78) te gast. Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in het vak van de trainer, hoe belangrijk de omgang met spelers is en hoe Hiddink zelfs de moeilijkste types voor zich won. Ook deelt hij leuke anekdotes over een rondootje met Sjaak Swart en grappen met René van der Gijp.