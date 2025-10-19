René van der Gijp stal onlangs de show met een anekdote over Guus Hiddink die wel heel dicht bij een stel gorilla's zou zijn gekomen. Het Vandaag Inside-fenomeen geloofde daar geen klap van en kreeg vervolgens een 'lief mailtje' van de toptrainer. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine legt Hiddink uit hoe dat nou écht ging. "Ik kan wel een beetje bluffen."

"Ik kreeg laatst een heel lief mailtje", begon René van der Gijp in maart tijdens een aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp (KJEG, red.), "Ik had Guus namelijk een beetje in het ootje genomen. Omdat hij gezegd dat hij op drie meter van drie berggorilla was geweest". Het leidt tot gelach aan tafel. "Hij mailde dat hij dat toch een beetje overschat had met die opmerking, maar dat het wel zes meter was."

Gorilla-anekdote

Tot grote hilariteit van Van der Gijp had Hiddink er ook foto's als bewijs bij gestuurd. Foto's van gorilla's, die hij was tegengekomen op vakantie. "Maar die foto's waren zonder hem erbij", lachte Van der Gijp. "Ik vind het dan wel weer lief dat hij foto's naar mij gaat sturen van gorilla's, Wimpie", vertelt Gijp tegen Wim Kieft.

In Sportnieuws.nl De Maaskantine vraagt verslaggever Rick Kraaijeveld Hiddink naar dit voorval en direct verschijnt er een grijns op het gezicht van de oud-toptrainer. "Met kerst ga ik altijd op vakantie, we waren destijds in Afrika in Oeganda en Rwanda. Daar heb je een project dat je een berg oploopt en dan kom je op een gegeven moment een gorilla-groep tegen", omschrijft hij.

Geen selfie

"Daar zit dan ook de grote meneer, die met de zilveren rug. Daar mag je dan, en dat is echt imponerend, bij zitten zonder dat je wilde dingen doet. Dan zit je toch echt al gauw vijf tot acht meter van zo'n gorilla vandaan", legt hij uit. Nog altijd klopt het verhaal. "Maar de fout die ik maakte", lacht hij schuldbewust, "Ik had met René contact daarover, maar ik maakte geen selfie waar ik voorop sta en de gorilla erachter", lacht hij.

'Je bluft!'

Het leidde in ieder geval tot een hilarische anekdote. "Die fout maakte ik, en dan moet hij dat ook doen, hij maakte daar een grapje over; Je kan wel een beetje bluffen." Het laat zien dat de twee nog altijd goed met elkaar kunnen opschieten, die band vindt Hiddink ook belangrijk. In dezelfde podcast spreekt hij ook over het belang van Van der Gijp in zijn team: hij kon naast de lolbroek ook heel serieus zijn. "Je kan als trainer zeggen, kop houden! Strakke koppen en strak voetballen. Maar iedereen beleeft dat op z'n eigen manier. Dat moet je individueel benaderen."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine was niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink (78) te gast. Hij vertelt veel over zijn rijke carrière maar ook over andere zaken waar hij zich mee bezig houdt. Zo vindt hij dat de politiek veel meer met sport moet doen, en moeten er meer Nederlandse trainers weer aan het werk gaan.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in het vak van de trainer, hoe belangrijk de omgang met spelers is en hoe Hiddink zelfs de moeilijkste types voor zich won. Ook deelt hij leuke anekdotes over een rondootje met Sjaak Swart en grappen met René van der Gijp.