Heerenveen presenteert de opvolger van Robin van Persie: 'De cirkel is rond'

Het is Heerenveen gelukt om een vervanger te vinden voor de plotseling vertrokken hoofdtrainer Robin van Persie. De oud-spits wordt vervangen door Robin Veldman. Hij komt per direct over van de beloftenploeg van Club Brugge.

"Ik ben enorm trots om hier terug te keren als hoofdtrainer", zo vertelt Veldman in zijn eerste reactie op de officiële kanalen van de Friezen. "Mijn jaren hier in de jeugdopleiding en mijn ervaringen in het buitenland waren een waardevolle leerschool. Het voelt dan ook echt bijzonder om nu deze stap te zetten. De club heeft een duidelijke visie en ambitie. Dit spreekt mij enorm aan. Dat ik hier ben begonnen als stagiair en nu terugkeer als hoofdtrainer maakt voor mij de cirkel rond."

Directeur Johan Hansma is ook blij dat 'de nummer één keuze' Veldman naar Heerenveen is gekomen. "De gesprekken met Robin gingen over wat wij als club belangrijk vinden: de wil om te presteren, talentontwikkeling en lef in het spel. We willen herkenbaar en aantrekkelijk voetbal spelen, met een hoge intensiteit en energie. Het ontwikkelen van talent is een speerpunt, net als het terugbrengen van de clubcultuur met een innovatieve blik. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Robin onze korte- en langetermijndoelen kunnen behalen."

Wolkom thús, Robin. 🏠 — sc Heerenveen (@scHeerenveen) March 21, 2025

Ajax

Veldman keert met zijn transfer terug naar de club waar hij al jarenlang jeugdtrainer was. Hij vertrok in 2017 naar Ajax en ging vier jaar later naar Anderlecht, waar Veldman als interim-trainer even de leiding had bij het eerste elftal. Na een avontuur in Schotland, bij Queen's Park FC, kwam hij afgelopen zomer bij Club Brugge terecht. Daar traint hij Club NXT, de beloftenploeg die op het tweede niveau van België actief is.

Eerste wedstrijd

Omdat de Eredivisie een week stilligt in verband met de interlandperiode, kon Heerenveen in alle rust gebruikmaken van de tijd om de nieuwe hoofdtrainer te overtuigen naar Friesland te komen. Als de deal inderdaad al snel getekend wordt, dan zit Veldman al op de bank bij de eerstvolgende wedstrijd van Heerenveen, uit bij het sterk presterende FC Utrecht.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.