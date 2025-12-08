Glen de Boeck is zondagnacht op 54-jarige leeftijd overleden. De oud-trainer en 34-voudig Belgisch international overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Tegenover Belgische media bevestigt de familie van De Boeck dat hij is overleden na een weekend in het ziekenhuis. Vrijdagavond werd de oud-voetballer getroffen door een zware hersenbloeding. Dat zorgde ervoor dat hij in een diepe coma belandde en daar werd hij dus niet meer uit wakker. De Boeck is in het bijzijn van zijn familie uiteindelijk overleden in het Belgische Antwerpen.

🙏 | Rust in vrede, Glen. 😔



De voormalige Rode Duivel en JPL-coach is op 54-jarige leeftijd overleden.

Loopbaan

De Boeck speelde zijn gehele actieve voetbalcarrière in België. De centrumverdediger begon bij FC Boom, de club uit zijn geboorteplaats. Vervolgens maakte De Boeck in 1992 de overstap van Boom naar KV Mechelen. Na drie jaar bij die ploeg vertrok hij naar zijn laatste club Anderlecht. Daar speelde hij tien jaar en beleefde hij De Boeck de meeste successen in zijn carrière. In totaal speelde de verdediger 300 duels in de Belgische competitie en pakte hij drie keer het kampioenschap met zijn ploeg Anderlecht.

Na zijn pensioen in 2005 dook De Boeck het trainersvak in en daar ging hij bij een stuk meer clubs aan de slag. Hij begon als assistent bij Anderlecht en vervolgens werd hij hoofdtrainer bij Cercle Brugge en Germinal Beerschot. In 2011 beleefde De Boeck zijn eerste avontuur als coach buiten de Belgische landsgrenzen. Hij stond zestien duels aan het roer bij het Nederlandse VVV-Venlo. Vervolgens ging De Boeck nog aan de slag bij Waasland-Beveren, Mouscroun, KSC Lokeren en tot twee keer toe KV Kortrijk.

Horrorjaar

De Boeck beleefde dit jaar al een horrorjaar omdat zijn beide ouders overleden. Op tachtigjarige leeftijd overleed zijn vader Louis en op de begrafenis zakte zijn moeder Louisette ook in elkaar. Zij kreeg een acute hersenbloeding en later kreeg ze ook de diagnose kanker. Een maand na het overlijden van vader Louis overleed ook zijn moeder Louisette en in hetzelfde jaar nu dus ook zoon Glen.