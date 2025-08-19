Cristiano Ronaldo: je houdt van hem, of je verafschuwt hem. In die laatste categorie valt een voormalig tegenstander van de Portugese superster. Hij steekt dat niet onder stoelen of banken.

De Uruguayaan Walter Pandiani (49) kwam Ronaldo meerdere keren tegen in de Spaanse competitie, waar hij speelde voor Osasuna en Espanyol. In gesprek met AS laat hij zich uit over de 'zeer arrogante' Ronaldo.

'Wie ben je en hoeveel verdien je?'

Pandiani gaat terug naar een ontmoeting tussen Osasuna en Real Madrid in eigen stadion. Volgens hem zijn fans van de ploeg uit Pamplona erg gepassioneerd. "Ze floten en beledigden hem zodra hij het veld op kwam om op te warmen. Dat maakte hem boos en terwijl hij vrije trappen oefende, schoot hij op mensen. Daardoor begon de wedstrijd in een gespannen sfeer", herinnert Pandiani zich.

Na een overtreding volgde een akkefietje tussen Ronaldo en Pandiani's teamgenoot. "Ik duwde Cristiano. Hij vroeg me wie ik was en hoeveel ik verdiende", blikt hij terug. De ruzie ging verder in de catacomben. "Ik was erg boos, net als zij. Ik kon zijn houding absoluut niet waarderen. Hij was een arrogante kerel. Als doelpuntenmaker was hij geweldig, maar zijn gedrag liet veel te wensen over."

José Mourinho gooit extra olie op het vuur

Het duel eindigde in een 1-0 overwinning voor Osasuna. Na afloop maakte toenmalig Real Madrid-trainer José Mourinho het alleen maar erger. "Hij zei dat ik op zoek was naar gratis publiciteit, ook al speelde ik elf jaar in de eerste divisie. Het was erg onaangenaam."

Dinsdagavond begint Real Madrid het nieuwe seizoen in La Liga tegen Osasuna. Met Xabi Alonso heeft De Koninklijke een nieuwe trainer aan het roer en wil het Barcelona van de troon stoten.

