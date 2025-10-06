Michel Vlap nam tijdens de Twentse derby van zondag afscheid van FC Twente. In het met 2-1 gewonnen duel met Heracles Almelo nam hij in de rust afscheid, maar ook na het duel bleef hij even hangen bij de supporters. Dat zorgde voor hilarische beelden.

FC Twente speelde zondag de bekende Twentse derby tegen hekkensluiter Heracles Almelo. Na een lastige wedstrijd werd het 2-1 voor de Tukkers door een late goal van Thomas van den Belt. De ploeg van John van den Brom lijkt daarmee de slechte Eredivisie-start nu echt te boven en staat inmiddels zevende in de competitie. Twente heeft nog maar drie punten achterstand op de nummer drie Ajax.

Vorig seizoen kon FC Twente nog beschikken over Michel Vlap, maar hij maakte deze zomer een transfer. In eerste instantie lag er een stap naar het Russische Spartak Moskou in het verschiet, maar die deal ging niet door. Uiteindelijk werd het een stap naar Qatar, waar Vlap ging spelen voor Al Ahli, de huidige nummer negen van de Qatar Stars League.

Afscheid

Vlap had nog geen afscheid genomen van de supporters van Twente en dat deed hij zondag dus. In de rust van de wedstrijd kwam hij het veld op, kreeg hij een bloemetje van de clubleiding en deed hij een ronde om de fans te bedanken. Vlap kent de fans goed, want hij speelde vier jaar lang voor Twente. Als hij geblesseerd was, werd hij ook wel eens gespot tussen de supporters van de harde kern waar hij met een biertje in de hand genoot van de wedstrijd.

Na de wedstrijd dook Vlap dan ook met de supporters de kroeg in en daar klom hij de bar op. Terwijl de fans hem toezongen gooiden ze ook nog gigantische hoeveelheden bier over de aanvallende middenvelder heen. Dat leek hem niet te deren en dus bleef hij vrolijk doorzingen. Het zorgde in ieder geval voor een groot feest in het supporterscafé van de Tukkers.

