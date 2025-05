Jeugdinternational (17) krijgt hartaanval tijdens wedstrijd: club deelt positief nieuws over situatie

Een shockerend moment bij de onder 23-ploeg van AS Monaco: woensdag kreeg Samuel Nibombe (17) een hartaanval op het veld. De Belgische jeugdinternational stak een dag later lachend zijn duim omhoog vanuit een ziekenhuisbed.

Nibombe kreeg woensdag een hartstilstand op het veld zonder dat er iemand bij hem in de buurt was. Hij werd direct gereanimeerd en vervolgens bij bewustzijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn club laat nu een dag later weten dat de situatie 'stabiel' is. Sterker nog: AS Monaco deelt op X een foto waarop hij met een grote lach en een duimpje omhoog te zien is.

Enorme opluchting bij Fiorentina: speler die hartstilstand kreeg is terug bij de club Voetballer Edoardo Bove (22) van Fiorentina heeft het ziekenhuis verlaten. De middenvelder zakte eerder in december in elkaar tijdens een wedstrijd tegen Inter.

Situatie

Het onder 23-team van AS Monaco speelde de finale van Challenge Espoirs, de Franse competitie voor die leefstijdsgroep - tegen Stade Rennais. Na 81 minuten klapte de jonge Nibombe in elkaar. De scheidsrechter legde het spel direct stil, waarna de medische staf van beide teams toesnelde om Nibombe de benodigde hulp te bieden.

L'AS Monaco est heureux d’annoncer que Samuel Nibombé va bien. Il a passé la nuit à l’hôpital, son état est stable et les nouvelles sont positives.



Le Club tient à remercier chaleureusement la @FFF et le @staderennais pour la qualité d’accueil et d’organisation de la rencontre,… pic.twitter.com/oGeFFsbZcd — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 22, 2025

Er werden direct schermen om de situatie gezet, waarna de staf begon met reanimeren. Nadat hij weer bij bewustzijn was, werd hij overbracht naar het universitaire ziekenhuis van Rennes.

Samuel Nibombe

Nibombe is een defensieve middenvelder, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan. Eerder dit jaar debuteerde hij voor België onder 19, nadat hij ook al voor alle eerdere jeugdelftallen van zijn land had gespeeld.

Aux dernières nouvelles, le jeune monegasque Nibombé aurait repris conscience. Les médecins rennais et monégasques lui ont sans doute sauvé la vie. 10 minutes de massage cardiaque devant des tribunes soudainement muettes d’effroi et d’angoisse. pic.twitter.com/IQFVmdjjWZ — Vincent Simonneaux (@VSimonneaux) May 21, 2025

De tiener heeft ook Togo op zijn paspoort staan. Zijn vader, de 44-jarige Daré, is de bondscoach van het Afrikaanse land. Togo kent momenteel geen sterren, maar haalde in 2006 nog het WK. Emmanuel Adebayor, bekend van zijn tijd bij Arsenal, stond destijds in de spits.