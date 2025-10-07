Johan Derksen denkt dat Memphis Depay met het kwijtraken van zijn paspoort een smoesje heeft bedacht om niet bij Oranje te hoeven opdagen. Dat stelt de analist in Vandaag Inside. Derksen denkt dat Memphis niet de hele week 'in Zeist wil rondhange.

Ronald Koeman maakte maandag op zijn persconferentie bekend dat Memphis Depay pas later aan zal sluiten bij de selectie van het Nederlands elftal. De spits van Corinthians kon niet op de verwachte tijd in het vliegtuig stappen, omdat hij zijn paspoort nergens kon vinden. Memphis kon daarom niet afreizen naar Zeist en kan in de eerstvolgende wedstrijd tegen Malta ook waarschijnlijk niet starten.

Op zijn persconferentie gaf Koeman uitleg over het probleem. "Hij wilde naar het vliegveld, pakte zijn spullen een uur voor vertrek en vond zijn paspoort niet. Dan is het lastig om te vliegen. Desondanks is hij zonder paspoort naar het vliegveld gegaan en dan lukt het niet. Ook als je Memphis bent niet. Daar heb ik wel mijn gedachtes over, of hij kan spelen donderdag. Hij zal niet starten in ieder geval."

'Dat lijkt me een smoesje'

Derksen denkt dat de afwezigheid van Memphis een heel andere reden heeft. "Dat lijkt me een smoesje. Als hij belt met de Nederlandse ambassade, dan heeft hij binnen vijf seconden een alternatief. Ik begrijp ook wel dat die jongen niet de hele week hier wil hangen met dat gedoe in Zeist", concludeert Derksen over Memphis in de nieuwste aflevering van Vandaag Inside.

Politicus en tafelgast Frans Timmermans bevestigt dat Memphis inderdaad snel een alternatief paspoort aan had kunnen vragen voor de reis naar Nederland. "Je hebt een noodpaspoort of een laissez-passer. Dat is geen paspoort, maar een stuk papier waarmee je kan reizen. Dat kun je zo regelen bij een ambassade. Ook in Brazilië."

Mexx Meerdink

De voorlopige afwezigheid van Memphis Depay zou nog wel eens belangrijk kunnen zijn voor de Oranje-debutant Mexx Meerdink. Samen met Wout Weghorst zijn die drie de enige diepe spitsen in de selectie van Koeman. Weghorst kampte de laatste weken bij Ajax ook met een kleine blessure en bij afwezigheid van Memphis zou Meerdink sneller in aanmerking kunnen komen voor speelminuten.