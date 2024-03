Jordan Henderson (gewoon) en oud-PSV'er Jarrad Branthwaite (voor het eerst) bij selectie Engeland

Jordan Henderson zit gewoon bij de selectie van de Engelse nationale ploeg. In eigen land was de verwachting dat hij wel eens buiten de boot kon vallen vanwege zijn mindere prestaties bij Ajax, maar bondscoach Gareth Southgate heeft heb toch opgeroepen. Evenals oud-PSV'er Jarrad Branthwaite.

Branthwaite kan zijn debuut maken voor de Engelse nationale ploeg, evenals Anthony Gordon van Newcastle United. De verdediger die vorig seizoen werd verhuurd aan PSV maakt dit seizoen indruk bij Everton in de Premier League. Southgate kiest voorin voor Ivan Toney, die weer terug is na een gokschorsing.

Henderson

Henderson is eigenlijk vrijwel altijd een zekerheidje onder Southgate, ook deze keer. Kalvin Phillips van West Ham United is er niet bij, een directe concurrent van de Ajacied. De Engelse bondscoach sprak zich uit over de keuze op Henderson. "Het is goed om hem te zien spelen in een competitie die toegankelijker is", vertelde Southgate.

"Het is makkelijker om te zien op welk level hij zit, ook omdat hij Europees speelt - laatst nog tegen Villa. Hij heeft een grote invloed gehad op Ajax sinds hij daar is, ik weet dat ze heel blij met hem zijn. We weten wat hij brengt. De leiderschap, het begrijpen van de wedstrijd. We moeten balans zoeken met alle aanvallende spelers die we hebben en Hendo is iemand die veel brengt aan het team."

Oefeninterlands Engeland

Engeland speelt eind deze maand oefenduels tegen Brazilië (20 maart) en België (26 maart). Op het EK in Duitsland is het land ingedeeld in een poule met Denemarken, Servië en Slovenië. Voor het Europees kampioenschap mag Southgate 23 namen oproepen, de selectie voor de vriendschappelijke interlands bestaat uit 25 man.