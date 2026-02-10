De trainer van Jong Ajax, Willem Weijs, is op non-actief gesteld door technisch directeur Jordi Cruijff. De resultaten van de ploeg vielen al tijden erg tegen. De beloftes staan op een dramatische laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is", zegt Cruijff in een persbericht.

Jordi Cruijff is pas tien dagen aan het roer bij Ajax maar neemt nu al ingrijpende beslissingen in Amsterdam. Met het op non-actief stellen van Weijs neemt hij zijn eerste grote besluit bij de club. Weijs was voordat hij bij Jong Ajax trainer werd, actief als hoofdtrainer van Ajax O19. Aan Cruijff nu de taak gauw een nieuw gezicht voor de groep talenten te zetten.

Verfrissend

Cruijff laat in een persbericht weten dat hij de noodzaak voelde in te grijpen bij Jong Ajax. "Dit was een moeilijke keuze, zeker omdat ik nog maar net begonnen ben. Maar natuurlijk is het vooral pijnlijk voor Willem Weijs. Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is."

De resultaten van Jong Ajax onderschrijven dat ook. De ploeg staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie en het gat met de nummer 19, Vitesse bedraagt 4 punten. Opvallend is wel dat Vitesse de competitie begon met -12. "Dit is een belangrijk team voor ons, waarin de talenten zich op hele specifieke facetten verder ontwikkelen zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden. Ik wil een ervaren trainer bij Jong Ajax die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de groep.”

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.