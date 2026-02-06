Fred Grim heeft de eerste week kunnen ervaren hoe het is om te werken onder Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur van Ajax. De eerste intensieve gesprekken zijn geweest en Grim is zeer content met zijn komst, vertelde hij op de persconferentie richting het duel met AZ. "Hij is zeer betrokken."

Nu de transferperiode voorbij is, kan de rust weer wederkeren in Amsterdam. Ajax-trainer Fred Grim bracht sinds zijn komst een serene rust in de selectie, maar de transferperiode bracht toch wat onrust mee. Er gebeurde veel in Amsterdam. Nu de periode voorbij is, betekent dat ook dat Ajax een nieuwe technisch directeur heeft rondlopen in de Johan Cruijff ArenA: Jordi Cruijff.

Jordi Cruijff

Hij was al aanwezig bij Excelsior-Ajax en sprak daar met de eerste directie- en rvc-leden, maar van een gesprek met Grim was het toen nog niet gekomen. 5 dagen later is dat wel het geval. "Ik heb een aantal gesprekken gevoerd en hij is voorgesteld aan de groep en staf op woensdag. Hij is betrokken, direct begonnen met zijn collega die hij heeft meegenomen. Verder hebben we het nog niet inhoudelijk gehad over de wedstrijden. Hij zegt ook expliciet dat dat bij mij ligt", zegt Grim.

Nummer 6 Ajax

Ook was Fred Grim lovend over de huidige nummer 6 van Ajax: Youri Regeer. In een transferperiode vol rumoer hield hij zich staande en dat kan de Ajax-trainer alleen maar waarderen. "Als het overal maar gaat over de nummer 6 van Ajax in de transferperiode, kan dat indirect zo zijn dat je beweert dat Youri niet goed genoeg is. Maar ik denk dat Youri heeft laten zien dat hij groeiende is in die rol, dat hij stappen moet maken en volwassener moet worden."

Hij vindt het knap hoe Regeer met alle onrust is omgegaan in de afgelopen maand. " Dat heeft hij naar omstandigheden geweldig opgepakt. Dat gesprek heb ik met hem gevoerd. We moeten allemaal hard zijn en prof zijn. Maar als je een halfuur voor de wedstrijd te horen krijgt dat Sano in beeld is, dan doet dat toch wat met een speler", legt hij uit.

Zinchenko

Nu er geen nieuwe 6 is, gaat Grim met zijn staf alles op alles zetten om dat goed op te pakken. Hij noemt dat een mooie uitdaging, toch is hij ook teleurgesteld. " Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Het gaat erom welke spelers er wél zijn." Eén van de spelers die wel zal zijn, is Oleksandr Zinchenko.

Van de drie nieuwe aanwinsten is hij de eerste die ook een werkvergunning heeft. Mogelijk zal hij op de bank zitten tegen AZ, het eerstvolgende duel van Ajax. Veel minuten zal hij dan niet maken. "Hij heeft tien dagen niet met een groep getraind. Dat is geen basis om op te spelen", zei Grim daar kort over.

