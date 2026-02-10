De trainer van Jong Ajax, Willem Weijs, is op non-actief gesteld door technisch directeur Jordi Cruijff. De resultaten van de ploeg vielen al tijden erg tegen. De beloftes staan op een dramatische laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is", zegt Cruijff in een persbericht. Inmiddels heeft Cruijff de nieuwe trainer bekend gemaakt.

Jordi Cruijff is pas tien dagen aan het roer bij Ajax maar neemt nu al ingrijpende beslissingen in Amsterdam. Met het op non-actief stellen van Weijs neemt hij zijn eerste grote besluit bij de club. Weijs was voordat hij bij Jong Ajax trainer werd, actief als hoofdtrainer van Ajax O19. Cruijff laat er geen gras over groeien: hij heeft al direct een nieuwe trainer aangesteld. Spanjaard Oscar Garcia komt naar Amsterdam.

Spaanse enclave

Cruijff laat in een persbericht weten dat hij de noodzaak voelde in te grijpen bij Jong Ajax. "Dit was een moeilijke keuze, zeker omdat ik nog maar net begonnen ben. Maar natuurlijk is het vooral pijnlijk voor Willem Weijs. Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is." En die verfrissing heeft hij gevonden in de 52-jarige Spaanse oefenmeester die sinds maart 2025 zonder club zat. Daarvoor was hij trainer bij Chivas in Mexico. Hij heeft een verleden bij onder meer Barcelona O19, Watford, Brighton, RB Salzburg en Celta de Vigo.

Jong Ajax staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie en het gat met de nummer 19, Vitesse bedraagt 4 punten. Opvallend is wel dat Vitesse de competitie begon met -12. "Dit is een belangrijk team voor ons, waarin de talenten zich op hele specifieke facetten verder ontwikkelen zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden. Ik wil een ervaren trainer bij Jong Ajax die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de groep.”

Reactie Cruijff

"Oscar en ik kennen elkaar goed. Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Daar gaat Jong Ajax veel aan hebben. Oscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen. Het is ook belangrijk voor zijn rol bij Jong Ajax dat hij in de jeugdopleiding van Barcelona heeft gevoetbald en daar ook trainer is geweest van het hoogste jeugdelftal. Met de aanstelling van Oscar en zijn assistenten leggen wij de lat voor het verder ontwikkelen van de talenten hoog en daarmee laten we zien dat Jong Ajax een belangrijk team is voor de club", zegt Cruijff over zijn aanstelling.

