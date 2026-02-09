Fred Grim werd zondag flink bekritiseerd om zijn wisselbeleid in het duel met AZ. Zijn uitspraken na afloop waren opvallend, voor een coach van Ajax. Volgens Robert Maaskant ligt de lat die Grim schetst voor Ajax veel te laag. "Ze moeten oppassen dat ze zichzelf niet naar beneden praten."

Ternauwernood ontsnapte Ajax aan een nieuwe nederlaag tegen AZ in Alkmaar. Na afloop ging het vooral over de uitspraken van Fred Grim, maar óók over zijn keuzes in het veld. Dat Ajax lang tegen een achterstand aankeek, had volgens veel analisten te maken met het wisselbeleid van de trainer. Zo zou Wout Weghorst te laat gebracht zijn, precies de speler die betrokken was bij de 1-1. Robert Maaskant vindt dat specifieke punt van kritiek niet terecht richting Grim.

Standaardwissels

Hij ziet een vreemde trend in het Nederlandse voetbal wat betreft het wisselen. "We zijn hier maar een beetje gewend geraakt dat een trainer altijd in de rust wat moet doen en nog een keer in de 60e minuut", legt hij uit. "De standaardwissel, daar ben ik niet zo van. Ik vind dat je een wedstrijd moet lezen en moet kijken wat je nodig hebt om de wedstrijd te kantelen. Het kan ook zijn dat je vindt dat de mensen in het veld voldoende doen om het voor elkaar te krijgen."

Gekeken naar de wedstrijd van Ajax vond Maaskant het ook niet nodig om zoveel te wisselen. "Ik vond het wel aardig lopen, waarom zou je dan wisselen? Je kan discussiëren of het niet vijf minuten eerder gekund had, maar ik vond het geen gekke wissels." Ook dat Weghorst pas laat kwam, kan de oud-trainer begrijpen. "Dan gaat het om vertrouwen in Weghorst en de speelstijl. Op het moment dat je alleen met lange ballen gaat spelen, wil je Weghorst daar oorlog zien maken. Maar als je kiest om langer te combineren en te blijven voetballen, dan is Weghorst daar misschien niet de juiste man voor."

Mentaliteit Grim

Waar Maaskant wel kritisch op is, is de lat die Grim zo ontzettend laag legt voor Ajax. Na afloop wekte Grim veel verbazing met zijn uitspraken. "We halen er momenteel uit wat erin zit", zei hij over zijn ploeg. Dat terwijl Ajax nog altijd een van de duurste selecties in Nederland heeft, veel kwaliteit in de ploeg heeft en nog altijd mee wil doen om de tweede plaats.

"De doelstelling moet ook simpelweg de tweede plaats zijn. Dus op het moment dat ze geen tweede worden, hebben ze het niet goed gedaan. Hoe je het ook wendt of keert met wat er allemaal gebeurd is: Ajax moet minimaal tweede worden. Eigenlijk moeten ze kampioen worden, dat is stap één maar je moet ook realistisch zijn. Na alles wat er gebeurd is en hoe ze er financieel voor staan. Maar dan moeten ze nog concurreren met Feyenoord en al helemaal met NEC", is zijn lezing.

De lat ligt dus inderdaad te laag bij Ajax, stelt Maaskant. Hij waarschuwt dan ook: "Ze moeten oppassen dat ze zichzelf niet naar beneden praten in het verhaal. Je moet niet gaan zeggen dat de lat lager mag worden gelegd, alleen omdat ze hard hun best doen . Tuurlijk doen ze hun best, begrijp ik ook wel. Ze doen er alles aan om het voor elkaar te krijgen, maar men verwacht simpelweg meer van Ajax."

