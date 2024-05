'José Mourinho gaat aan de slag bij topclub in Turkije'

José Mourinho heeft een nieuwe club gevonden na zijn ontslag bij AS Roma begin 2024. Volgens transferkenners Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano tekent 'The Special One' binnenkort een tweejarige deal bij Fenerbahçe, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Turkse Süper Lig.

Bij Fener komt Mourinho een oude bekende tegen, namelijk Sebastian Szymanski. De Pool speelde een jaar op huurbasis bij Feyenoord toen Mourinho nog de trainer was van AS Roma. In de kwartfinales waren Mou en de Romeinen na verlenging te sterk voor Szymanski en Feyenoord. Verder spelen ook oud-Ajacied Dusan Tadic en (halve) Nederlanders Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu onder contract.

Dit bedrag ontving José Mourinho aan oprotpremies in zijn carrière José Mourinho werd dinsdagochtend ontslagen door AS Roma. De reden: teleurstellende resultaten in de competitie en het gedrag van de trainer langs de zijlijn. Mourinho werd alweer voor de zesde keer in zijn carrière ontslagen als trainer. Daar zal hij zich niet druk om maken, want zijn portemonnee wordt er flink door gevuld.

Koç heeft goed steun nodig

Mourinho zou volgens Portugese media zelfs al vrijdag worden gepresenteerd bij Fenerbahçe. Hij komt uit de koker van voorzitter Ali Koç, die hoopt de komende drie jaar het hoofd van de club te blijven. Hij heeft wat goed nieuws nodig, zo lijkt het. Want een poster van Koç werd met een mes bewerkt nadat Fenerbahçe met 99 (!) punten tweede werd in Turkije achter Galatasaray.

👀 Maçtan sonra çılgına dönen Fenerbahçeli bir taraftar, Ali Koç reklam pankartını bıçakladı. pic.twitter.com/icq05MrKTa — Transfer Web (@TransferWeb1) May 26, 2024

Nieuw land om af te vinken

Mourinho begint aan zijn elfde klus als hoofdtrainer. De 61-jarige Portugees was achtereenvolgens werkzaam bij Benfica, União Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur en AS Roma. Turkije wordt zijn vijfde land waar hij werkzaam is.