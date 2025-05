José Mourinho maakte indruk op Rafael van der Vaart: 'Dan wil je elke wedstrijd'

José Mourinho kwam dit weekend weer eens in het nieuws. Na een vraag van een journalist over waarom er zoveel wijzigingen waren in de opstelling van Fenerbahce, sloeg de Portugese trainer terug. Rafael van der Vaart werkte nog onder Mourinho bij Real Madrid.

Mourinho kreeg na afloop van de wedstrijd van Fenerbahce een vraag over de vele wijzigingen in zijn ploeg. Daar reageerde hij 'des-Mourinho's' op. "Ik heb 25 muntjes. Die gooi ik in de lucht en de muntjes die op tafel blijven liggen, die stel ik op", vertelt de Portugees zonder blikken of blozen.

Jose Mourinho's response to a journalist who asked him about his team selection... 👀🎲 pic.twitter.com/jdmyKahUkX — EuroFoot (@eurofootcom) May 11, 2025

Bij Studio Voetbal konden de heren wel lachen om de markante trainer. "Mijn muntje viel niet op tafel in ieder geval", lachte Van der Vaart.

Real Madrid

Zes weken. Dat is het tijdsbestek waarin Mourinho Van der Vaart onder zijn hoede had. Toch maakte de trainer een flinke indruk op de linkspoot. Dat gebeurde al gelijk bij de eerste bespreking. "Hij zei: als jullie gewoon doen wat ik zeg, dan win je elke wedstrijd", vertelt een lachende Van der Vaart. "Dat vond ik echt geweldig."

Van der Vaart hield wel van de aanpak van Mourinho. "Op de een of andere manier had ik wel een beetje angst voor hem, maar vooral respect natuurlijk. Hij was altijd heel eerlijk. Hij vertelde me dat ze Mesut Özil gingen halen en zei dat hij mij te goed vond om niet te spelen bij Real. Dus toen ben ik weggegaan, naar Tottenham. Maar ik heb wel een leuke voorbereiding gehad onder hem."

Titelstrijd

Van der Vaart liet zich in de uitzending ook nog uit over de titelstrijd in de Eredivisie. De oud-speler van het Nederlands elftal voorspelde enkele weken terug al 'dat wanneer PSV alles zou winnen, ze kampioen zouden worden'. Die voorspelling kwam door het puntverlies van Ajax zondag steeds dichterbij. "Maar ik hoop niet dat ik gelijk krijg."