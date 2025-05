'Mogelijke droomtransfer voor Oranje-doelman: Real Madrid toont interesse in 'shock target''

Bart Verbruggen staat in de belangstelling van Real Madrid. Dat meldt The Sun. De Nederlandse doelman zou de belangrijkste potentiële opvolger zijn voor de huidige Real-doelman Thibaut Courtois.

Real Madrid is dus op zoek naar een toekomstige vervanger voor Courtois. Op dit moment is Andrey Lunin de tweede keeper van de Madrilenen, maar de Oekraïner wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht. Real Madrid zou Verbruggen zien als de ideale opvolger van de Belgische keeper. De Nederlander zou in de eerste jaren wel genoegen moeten nemen met een plek op de bank, aangezien Real het vertrouwen blijft houden in Courtois.

Brighton & Hove Albion

Real zal volgens The Sun binnenkort voor het eerst contact gaan zoeken met Verbruggen zijn huidige club Brighton & Hove Albion. De Engelse club zou dan wel afscheid moeten nemen van de eerste keeper. Na een strijd met Jason Steele wist de Nederlander de eerste doelman te worden. Mocht Real Verbruggen daadwerkelijk willen overnemen van Brighton, dan moet de Spaanse club wel diep in de buidel tasten. De doelman heeft nog een contract tot medio 2028 en zou ook begeerd worden door Bayern München.

Brighton wil naast een flinke transfersom ook eerst een vervanger hebben voor Verbruggen. Daarvoor hebben The Seagulls een aantal namen op het lijstje. Zo zou Brighton in Caomin Kelleher, reservekeeper van Liverpool, een ideale vervanger zien van Oranje-keeper Verbruggen. Naast Kelleher zou de Londense club ook een potentiële versterking zien in Burnley-doelman James Trafford.

Nederlands elftal

Voor het EK in Duitsland kreeg Verbruggen goed nieuws van bondscoach Ronald Koeman. Ook bij Oranje had hij de concurrentiestrijd onder de lat gewonnen en werd hij gekozen als eerste keeper boven Brentford-doelman Mark Flekken. Inmiddels heeft Verbruggen twintig interlands achter zijn naam en heeft hij gekeept op een EK.