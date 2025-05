Toptrainer José Mourinho toont zich slechte verliezer na mislopen Turkse titel en komt met opvallend statement

José Mourinho is een succescoach, een van de grootste aller tijden. Maar de laatste jaren zit zijn carrière in een vrije val, en daar heeft hij zichtbaar moeite mee. Mourinho stond erom bekend nooit een nederlaag te accepteren en de schuld altijd bij anderen te leggen. Ook nu heeft hij een excuus gevonden voor het mislukte seizoen bij Fenerbahçe.

Ondanks een investering van 70 miljoen euro in nieuwe spelers, greep Fenerbahçe naast de titel. Galatasaray ging er met de hoofdprijs vandoor, zeker nadat Fenerbahçe in eigen huis verloor van stadsrivaal Besiktas (0-1). Sterrencoach José Mourinho gelooft echter dat het kampioenschap al lang en breed beslist was.

“De uitslag van de competitie stond al vast voordat het seizoen begon. We verloren thuis, maar alles was al beklonken”, aldus een scherpe Mourinho. De topcoach doelde hiermee op de scheidsrechters, die volgens hem Galatasaray constant bevoordeelden. Ook Besiktas kreeg volgens hem een steuntje in de rug tegen zijn ploeg.

Penalty

“U zag de penalty voor Besiktas", richtte de Portugese trainer zich tot de journalisten na afloop. "Maar die voor ons, na een overtreding op En-Nesyri, werd niet gegeven. Dit is ons dit seizoen zo vaak overkomen. Ik ben het beu om erover te praten. We verdienden deze nederlaag niet, we hebben makkelijke kansen gemist. Ook konden sommige van onze spelers niet het gewenste niveau halen.”

Vroege wissels

Gezien de wissels die Mourinho doorvoerde, doelde hij waarschijnlijk op Sebastian Szymanski, Caglar Söyüncü en Bright Osayi-Samuel, die vroegtijdig naar de kant werden gehaald. Dusan Tadic, Edin Dzeko en Alexandru Cicaldau kwamen erin. Filip Kostic was geschorst.

Vertrekt Mourinho bij Fenerbahçe?

Het is niet ondenkbaar dat Mourinho zijn dienstverband in Turkije al snel beëindigt. Hij wilde hier echter niet dieper op ingaan zonder eerst met het clubbestuur te hebben gesproken. “Ik ga niet praten over volgend jaar, dat zijn interne aangelegenheden die niet in de media thuishoren. Als ik ergens goed in ben, dan is het wel het respect dat ik toon aan het clubbestuur en de voorzitter. Daarom ga ik hier niet over onze interne zaken praten”, besloot Mourinho.

De Portugese succescoach arriveerde afgelopen zomer met veel bombarie bij Fenerbahçe, maar wist geen prijs te pakken.