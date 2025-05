Spektakelstuk in El Clásico: FC Barcelona zet reuzenstap naar titel ondanks hattrick Kylian Mbappé

Ook in Spanje is het slot van de competitie zenuwslopend. Mede daardoor werd er reikhalzend toegekeken naar El Clásico dit weekend. FC Barcelona ontvangt Real Madrid en de bezoekers moeten winnen om de titelstrijd spannend te houden. Het duel leverde, net zoals de laatste partijen van Barca, veel vuurwerk op.

Voorafgaand aan het duel hadden Barcelona en Real Madrid allebei 34 wedstrijden in de benen. De Catalanen pakten daarin 79 punten, terwijl De Koninklijke op 75 punten stond. Met nog maar vier wedstrijden te gaan, inclusief El Clásico, kan de thuisploeg een enorme stap zetten naar het kampioenschap deze zondagmiddag.

Snelle goals Mbappé

Real Madrid wil juist aanhaken bij de koploper en daarvoor is winst noodzakelijk. Dat bleek ook wel, want de ploeg van Carlo Ancelotti schoot werkelijk waar uit de startblokken. Binnen een kwartier spelen had Kylian Mbappé er al twee in liggen en stond het 0-2 voor de mannen uit de Spaanse hoofdstad.

Na een kwartier spelen moest Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, dus alle zeilen bijzetten. Dat hoefde niet twee keer gezegd te worden, want ook de aansluitingstreffer lag al snel in het netje. Eric Garcia kopte een hoekschop binnen: 1-2.

Toen begon het pas echt met stormen in het Estadi Olímpic Lluís Companys. Lamine Yamal maakte een mooie 2-2, waarna de andere smaakmaker, Raphina het nog bonter maakte. De Braziliaan scoorde nog twee keer voor rust, waardoor beide ploegen met een stand van maar liefst 4-2 de kleedkamers opzochten.

Aansluitingstreffer

Na rust nam het vuurwerk wat af. Hoewel Mbappé nog wel zijn derde treffer van de dag maakte, en dus een hattrick kon noteren, bleef Barcelona in een zetel zitten. Mbappé dacht zelfs nog even zijn vierde en zo de gelijkmaker te maken, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

De Catalanen trokken de 4-3 zege over de streep en zetten daarmee een reuzenstap richting de titel in La Liga. Met nog drie duels te gaan hebben zij een voorsprong van zeven punten op Real Madrid, waardoor zij aankomende donderdag in de stadsderby tegen Espanol aan een overwinning genoeg hebben voor het kampioenschap.

