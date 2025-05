Real Madrid strooit met miljoenen: dit is het nieuwe bizar hoge salaris van sterspeler Vinicius Junior

Dat topvoetballers gigantische bedragen verdienen is al bekend. Zo gaat ook Vinicius Junior, de buitenspeler van Real Madrid, nog meer salaris opstrijken. Dat komt dankzij een nieuw contract.

Topvoetballer Vinicius Junior heeft een nieuw contract met Real Madrid onderhandeld. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2025. Alleen de handtekening ontbreekt nog op het nieuwe contract, feitelijk een verlenging van drie jaar van zijn huidige contract, dat afloopt in 2027. Daarmee ligt de Braziliaan tot 2030 vast.

Volgens AS gaat de Braziliaanse international een astronomisch bedrag verdienen: maar liefst 100 miljoen euro netto. Dat is anders gezegd 20 miljoen euro netto per seizoen, vanaf 2025-2026. Inclusief belastingen betekent dit voor Real een investering van bijna 40 miljoen euro per jaar voor één speler.

Derde contract

Dit is al het derde contract dat Vini tekent bij Real, na het contract dat hij op 17-jarige leeftijd tekende toen hij naar het Bernabéu kwam, en de eerste verlenging in 2022. Toen hij zijn contract in 2022 verlengde, tekende hij voor 75 miljoen euro over vijf seizoenen, tot 2027. Een contract waarmee hij gemiddeld 15 miljoen euro netto per seizoen verdiende.

Meer dan Mbappé

Dankzij de nieuwe overeenkomst met Real wordt de Braziliaan de best betaalde speler van het team. Kylian Mbappé verdient volgens AS slechts 15 miljoen euro netto per seizoen, maar ontving bij aankomst ook een flinke tekenbonus.

Vinicius zou ook aanzienlijke bonussen in zijn contract hebben voor het behalen van doelstellingen. Bonussen voor collectieve prestaties, zoals titels, maar ook individuele, zoals het overtreffen van een bepaald aantal doelpunten per seizoen of, belangrijker nog, het winnen van de Ballon d'Or of de FIFA-prijs "The Best". Het winnen van die laatste prijs leverde de Braziliaan bijvoorbeeld een bonus van 2 miljoen euro op, aldus de Spaanse journalisten.

Vertrek

Dezelfde krant, AS, beweert dat "Vinicius er nooit aan heeft gedacht om Madrid te verlaten, ondanks het gigantische aanbod uit Saoedi-Arabië dat hij op tafel had liggen, waarmee hij 1 miljard (en geen 100, zoals nu het geval is) zou verdienen over een periode van vijf jaar. Zelfs Madrid heeft niet echt overwogen hem te laten gaan. Hij is een iconische speler, net als Mbappé of Bellingham."

