Een Duitse journaliste kon wel door de grond zakken afgelopen zaterdag. Na de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Werder Bremen (4-1) zorgde ze voor een bizar moment. "Het was een vervelende en onaangename situatie", aldus de journaliste.

De 32-jarige Katharina Kleinfeldt ving Marco Friedl op na afloop van de wedstrijd. Hij had even daarvoor van shirtje geruild met Michael Zetterer, die afgelopen zomer de overstap maakte van Bremen naar Frankfurt. Kleinfeldt had dat niet in de gaten en begon nietsvermoedend het gesprek. Ze wilde dan ook van Friedl weten wat hij vond van de overwinning. Klein detail: hij speelt voor Werder Bremen...

'Nog nooit meegemaakt'

"Jullie hebben vandaag met 4-1 gewonnen, is dat de openingszege die je verwachtte?", vroeg Kleinfeldt aan Friedl. De speler keek verbaasd en kon een lach bijna niet onderdrukken. "Ik ben een speler van Werder Bremen...", reageerde hij.

Kleinfeldt zocht naar woorden en excuseerde zich bij Friedl. Hij was op zijn beurt enorm verbaasd. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb voor de wedstrijd een gesprek gehad. Anderhalf uur later herkent ze me niet meer. Dat is vreemd en ook een beetje belachelijk", vertelde hij bij Bild.

Journaliste reageert op blunder

Het moment ging viraal en Kleinfeldt kreeg enorme kritiek. Toch was er ook steun van collega's. De mediastorm zorgde ervoor dat de journaliste ook van zich liet horen. "Voor de wedstrijd heb ik Marco Friedl nog bij de bus geïnterviewd. Helaas bracht het Eintracht-shirt me na het laatste fluitsignaal even in verwarring, waardoor ik die ongelukkige fout heb gemaakt", excuseerde ze zich.

