Het nieuwe seizoen in de Bundesliga is ook begonnen. Dus hebben verslaggevers nog even nodig om alle gezichten te herkennen. Een interviewster van Sky had er in ieder geval nog de nodige moeite mee.

Zaterdagmiddag was het eerste volle programma in de Bundesliga, nadat kampioen Bayern München vrijdagavond het RB Leipzig van Xavi Simons al vernederde (6-0). Op de agenda stond onder meer Eintracht Frankfurt tegen Werder Bremen. De thuisploeg haalde uit met 4-1 en alsof dat nog niet erg genoeg was, moest Marco Friedl voor de camera verschijnen.

Blunder van verslaggeefster

Katharina Kleinfeldt, de 32-jarige vriendin van oud-voetballer Sebastian Kehl, stond aan de zijlijn en ving Friedl op. Die had op dat moment net met oud-teamgenoot Michael Zetterer van shirt gewisseld. De doelman verruilde deze zomer Bremen voor Frankfurt. Kleinfeldt was in de war door de shirtjesruil en begon het interview nietsvermoedend.

"We willen het natuurlijk even over Eintracht hebben. Laten we ons eerst concentreren op de wedstrijd. Jullie hebben vandaag met 4-1 gewonnen, is dat de openingszege die je verwachtte?", vroeg ze aan Friedl. De speler keek verbaasd en kon een lach bijna niet onderdrukken. "Ik ben een speler van Werder Bremen...", reageerde hij.

'Pardon!'

Kleinfeldt had meteen in de gaten dat ze fout zat en excuseerde zich. "Pardon. Ik ben gewoon... Marco, sorry", stamelde ze. Daarna schudde de interviewer Friedl de hand. "We hebben elkaar eerder gezien... Ik ben gewoon... Dit is mijn schuld, sorry." Daarna herpakte ze zichzelf. "We zullen opnieuw beginnen", stelde Kleinfeldt voor.

Toch was het kwaad al geschied. Bij BILD liet Friedl zich uit over de ongemakkelijke situatie. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb voor de wedstrijd een gesprek gehad. Anderhalf uur later herkent ze me niet meer. Dat is vreemd en ook een beetje belachelijk", vond hij.

