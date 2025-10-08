Kaapverdië moet nog een paar nachtjes wachten om deelname aan het WK van 2026 veilig te stellen. Woensdag was een overwinning tegen Libië genoeg, alleen die kwam er niet. Mede door een historische blunder.

De zaken zagen er slecht uit voor de Kaapverdianen na een uur spelen. Thuisland Libië, de nummer 112 van de FIFA-ranking, stond op dat moment met 3-1 voor. Roberto Lopes maakte op fraaie wijze de 1-0, al deed hij dat onfortuinlijk genoeg wel in zijn eigen doel. Telmo Arcanjo maakte na een half uur de gelijkmaker. Toch ging Kaapverdië met een rotgevoel de kleedkamer in, door een treffer van Ezzeddin El Maremi vlak voor rust.

Na de onderbreking was het Mahmoud Al-Shilwi die het thuisland in veilige haven leek te schieten. En hoe. Een vrije trap van een meter of 30 schoot hij kiezelhard in de kruising.

Kolderieke blunders

Kaapverdië zocht onder leiding van de in Nederland geboren Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) en Dailon Rocha Livramento (ex-MVV) de aanval. Op hele gelukkige wijze viel de aansluitingstreffer. Sidny Lopes Cabral gaf een wanhopige bal richting de vijandelijke zestien, wat een makkelijke prooi leek te worden voor de doelman van Libië. Die verkeek zich er echter zo op, dat de bal pardoes door zijn benen het doel in vloog: 3-2.

Kaapverdië kwam acht minuten voor tijd zelfs langszij en zocht in de resterende minuten naar de bevrijdende 3-4. Met het nodige kunst- en vliegwerk kwam die niet. Er werd een bal van de lijn gehaald, de keeper van Libië had een wereldredding in petto en een van de grensrechters was even niet zo scherp. Bij een uitbraak van vier tegen één in blessuretijd stak hij onterecht zijn vlag omhoog voor buitenspel. De bal die er uiteindelijk in ging van Monteiro, telde daarom niet.

"Kijk die bank van Kaapverdië", merkte ESPN-commentator Martijn van Zijtveld op. Die spelers waren van plan om de bevrijdende goal te vieren, alleen ze wijzigden koers en gingen op de grens af. De scheidsrechter van dienst ging mee in zijn beslissing en blies op het fluitje. Dat deed hij even later ook, om de wedstrijd te beëindigen.

🚨 🇨🇻 Cape Verde missed a HUGE chance to qualify to the 2026 FIFA World Cup after an AWFUL offside call!



❌ 🇨🇻 Cape Verde were denied a goal in the 90+7th minute, and are yet to become the FIFA World Cup DEBUTANTS!pic.twitter.com/iZ3ObQFt32 — Football Rankings (@FootRankings) October 8, 2025

WK 2026

Dus werd het 3-3 en moet Kaapverdië nog even wachten. Maandag nemen ze het op tegen Eswatini. Het land kan zich met een overwinning alsnog plaatsen. De enige concurrent is Kameroen, dat thuis speelt tegen Angola.