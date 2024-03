Kameroense voetbalbond schorst 62 voetballers vanwege fraude: speler uit 2006 blijkt 31 jaar oud te zijn

Het voetbalseizoen is ook in Kameroen in de beslissende fase aanbeland, maar dat is daar niet het gesprek van de dag. De nationale voetbalbond heeft maar liefst 62 spelers geschorst van 15 verschillende clubs. Een deel van de spelers zou een dubbele nationaliteit bezitten en daarnaast zijn er ook spelers die gesjoemeld hebben met hun leeftijd. Een speler van 17 jaar zou in werkelijkheid al 31 jaar oud zijn.

Wilfried Nathan Douala springt er van alle spelers uit. Hij zou in 2006 geboren zijn en gold dus als een toptalent voor het land. Fécafoot, de bond van Kameroen, is er na onderzoek echter achtergekomen dat hij al 31 jaar is. Doualla was op de afgelopen Afrika Cup de jongste speler uit de selectie, maar dat is dus niet het geval. Al tijdens het toernooi werden door volgers vraagtekens gezet bij zijn leeftijd.

Ernest Obama, de woordvoerder van de nationale bond, vertelt tegen L'Équipe dat het liegen over de leeftijd niets nieuws is: "Sommige spelers liegen al tien jaar over hun leeftijd. Sinds we zijn begonnen in 2021 heeft meer dan zestig procent van de spelers gerommeld met hun leeftijd. We zijn nu bezig met een schoonmaakactie."

Europese clubs kopen tegenwoordig nauwelijks meer spelers van boven de 23 jaar uit Afrika en dat lijkt een belangrijke reden te zijn voor de spelers om zich jonger voor te doen: "Ze hebben een betere kans om ontdekt te worden. Leeftijdsfraude is een algemeen probleem in Kameroen, maar de regering heeft ingegrepen met maatregelen."

Ik geloof nog steeds niet dat de dansende mascotte, Nathan Doualla, 17 jaar oud is. https://t.co/BaqP7KYkCO — Danielle Kliwon (@kliwonder) January 27, 2024

Speler geboren na overlijden moeder

Het is niet voor het eerst dat spelers uit een Afrikaans land in opspraak komen door het rommelen met hun leeftijd. Zo diende de bond van de Democratisch Republiek Congo ooit een protest in tegen Guélor Kanga van Gabon. Kanga zou in 1990 geboren zijn, maar volgens het protest zou zijn moeder al vier jaar eerder overleden zijn. De Afrikaanse bond achtte dat echter niet bewezen en dus werd hij vrijgesproken.