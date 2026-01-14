Marokko is door het oog van de naald gekropen, maar staat wel in de gedroomde finale van de Afrika Cup. Keeper Bounou redde het thuisland in de penaltyserie van de halve finale tegen Nigeria. De doelman van Al Hilal zorgde voor een explosie aan gejuich door twee strafschoppen te stoppen.

Nigeria prikte in de eerste helft nog een paar keer, maar stak niet echt lekker door. Topspits Victor Osimhen was onzichtbaar en werd ingepakt door de Marokkaanse verdediging. Voorin lukte het het thuisland echter zelf ook niet om potten te breken. Spits Ayoub El Kaabi werd dan ook vlak voor het einde van de reguliere speeltijd gewisseld. Feyenoorder Oussama Targhalline kwam voor hem in de ploeg. PSV-smaakmaker Ismael Saibari was ook onzichtbaar in de hele wedstrijd.

Verlenging en penalty's

Door de haperende aanvallen moest er een verlenging aan te pas komen om beide ploegen te scheiden. Het volle stadion in Rabat droomde hardop van de finale tegen Senegal, maar het was nog billenknijpen en hopen dat de penalty's de goede kant op zouden vallen. Daarin leek Marokko al snel de sjaak toen Hamza Igamane zijn inzet gered zag worden door de Nigeriaanse keeper Stanley Nwabali. Maar Bounou deed op zijn beurt van zich horen. De Marokkaanse doelman stopte de daaropvolgende penalty en was ook bij de vierde inzet van Nigeria de beste.

Marokko - Senegal de finale

Daardoor plaatst Marokko zich voor eigen publiek voor de gedroomde finale van de Afrika Cup komende zondag (18 januari). Daarin is Senegal de tegenstander. Dat land won van Egypte met 1-0. Aanvoerder Kalidou Coulibaly is er niet bij tegen Marokko, vanwege een schorsing én blessure.

Calvin Bassey

Voor ex-Ajacied Calvin Bassey zit de Afrika Cup er sowieso op. De huidige verdediger van Fulham in de Premier League kreeg in de eerste helft een gele kaart en stond op scherp. Hij mist dus de troostfinale tegen Egypte. Ook bij finale-tegenstander Senegal vielen er dure gele kaarten in de andere halve finale. Er stonden voorafgaand aan de twee duels liefst twintig teams verdeeld over de vier landen op scherp. Op de Afrika Cup geldt de regel niet dat kaarten worden kwijtgescholden na de kwartfinale.