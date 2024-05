Kenny Tete plakt er toch nog een jaartje aan vast bij Fulham

Kenny Tete leek hard op weg naar de uitgang bij Fulham wegens een aflopend contract. Maar de Londense club heeft de optie in de verbintenis gelicht, waardoor de 28-jarige Nederlander nu tot 2025 vastligt.

Tete kwam vier jaar geleden over van Olympique Lyon, degradeerde met Fulham in 2021, maar promoveerde met de club direct weer terug naar de Premier League. Dit seizoen kwam Tete nog maar dertien keer op het hoogste niveau in actie. Dat en het feit dat zijn aflopende contract nog niet was verlengd zorgde ervoor dat een transfervrij vertrek

Premier League | Bekijk hier programma, uitslagen en stand In de Premier League staat er nog één speelronde op de rol. Hieronder vind je het actuele programma, de uitslagen en de stand in de belangrijkste voetbalcompetitie van Engeland.

Onderdeel van Fulham-familie

Tete droeg 98 keer het shirt van Fulham en scoorde daarin vier keer en gaf daarnaast acht assists. "Kenny is een groot talent en de afgelopen vier jaar is hij een belangrijk lid van onze selectie geworden, een favoriet bij de fans en een belangrijk onderdeel van de Fulham-familie. We zijn allemaal blij dat hij volgend seizoen bij ons zal zijn", zei eigenaar Tony Khan.

Set for season five. ✅



The option to extend Kenny Tete's contract to June 2025 has been activated. — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 17, 2024

De verdediger speelde veertien interlands voor het Nederlands elftal. Eind maart 2021 droeg Tete voor het laatst het shirt van Oranje, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije.