De KNVB is een onderzoek gestart naar een incident rond Spakenburg-spits Ahmed El Azzouti na afloop van het duel met Kozakken Boys. Dit bevestigde een woordvoerder van de voetbalbond na het duel van zaterdag. RTV Utrecht berichtte al dat El Azzouti en zijn familie na het duel zijn aangevallen en racistisch zijn bejegend door supporters van Kozakken Boys.

Ook tijdens de wedstrijd zouden aanhangers van Kozakken Boys racistische teksten richting El Azzouti hebben geroepen. "We kunnen nog niet precies zeggen wat er is gebeurd. Er zal een onderzoek worden gestart. Maar we keuren uiteraard iedere vorm van discriminatie en wangedrag richting spelers af", zei een woordvoerder van de KNVB.

86. Mooie actie van Floris van der Linden. Ahmed el Azzouti loopt vervolgens de bal binnen. Heerlijk!#kozspa (1-2) pic.twitter.com/6haMmxPVae — sv Spakenburg (@SV_Spakenburg) October 18, 2025

"Een flinke vechtpartij"

Een woordvoerster van de politie laat zondag weten dat er na afloop van de wedstrijd rond 18.00 uur een melding binnenkwam van "een flinke vechtpartij" bij het voetbalveld in Werkendam. De spelers van Spakenburg zouden zijn belaagd door supporters van Kozakken Boys toen ze van de kleedkamer naar hun bus liepen.

De politie heeft dit zelf niet gezien, want agenten kwamen pas aan toen de spelers van Spakenburg al in de bus zaten. De politie heeft hen begeleid naar de snelweg, weet de woordvoerster wel te bevestigen. De politie heeft nog geen aangiften binnen en er zijn ook geen aanhoudingen verricht. El Azzouti maakte namens Spakenburg beide doelpunten tijdens de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen zijn oude club.

𝙂𝙐𝙀𝙎𝙎 𝙒𝙃𝙊’𝙎 𝘽𝘼𝘾𝙆?!



“Daar is ‘ie weer…”



Na 14 maanden uit de running is onze spits, Ahmed El Azzouti, weer terug! pic.twitter.com/rugqRV4DXU — sv Spakenburg (@SV_Spakenburg) September 14, 2025

"Niets van meegekregen"

Tegenover De Telegraaf reageert Dick Hoogendoorn, voorzitter van Kozakken Boys, op het incident. Hij heeft niks meegekregen van de racistische uitspraken. "Voor zover wij weten is dat niet gebeurd. Na afloop was er een klein knokpartijtje met vier tot vijf man. Er zijn toen dingen geroepen, maar ik weet niet wat. Ik denk wel zeker te weten dat de stewards geen uitspraken hebben gedaan, zoals ik lees in de media."

