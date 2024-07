Krankzinnige deal in voetbalwereld: 28,5 miljoen euro voor speler die geen seconde in actie kwam

Olympique Lyon heeft een speler die het al huurde nu definitief overgenomen. Tot zover niks geks. Ernest Nuamah speelde geen enkele minuut voor zijn 'oude' club, maar levert het Belgische Molenbeek een enorme smak geld op.

Molenbeek, actief in de tweede klasse van België, haalde in de zomer van 2023 Nuamah voor een recordbedrag van 25 miljoen euro op bij het Deense FC Nordsjaelland. Dat was al veel geld, maar de recordaankoop speelde vervolgens geen minuut voor Molenbeek. Die club verhuurde hem meteen aan Lyon, waar hij afgelopen seizoen in 33 duels 3 keer scoorde.

28,5 miljoen euro

Volgens Het Laatste Nieuws (HLN) in België betaalt Lyon nu liefst 28.5 miljoen euro aan Molenbeek om de aanvaller definitief over te nemen. En dat voor een speler die geen minuut speelde voor de Belgische tweedeklasser. Molenbeek maakt ook nog eens ruim drie miljoen euro winst op de uitgave van een clubrecord voor Nuamah. De deal wordt omschreven als ontzettend schimmig.

Zelfde eigenaar

Zeker als je weet dat zowel Molenbeek als Lyon (als Botafogo en veertig procent van Crystal Palace) in handen is van dezelfde eigenaar. De Amerikaanse zakenman John Textor is sinds december 2022 de grote baas bij Lyon. Een jaar eerder kocht hij RWDM, zoals Molenbeek in de volksmond heet. Door Nuamah eerst te huren afgelopen seizoen, schond de Franse club het opgelegde transferplafond niet.

Financiële regels omzeilen

Nu heeft de eigenaar er dus voor gezorgd dat zijn ene club een speler rijker is en de andere club winst maakt op een speler die uit z'n eigen stal komt. Volgens HLN is het doel van Textor wel duidelijk: 'Textor gebruikt RWDM om de financiële regels in Frankrijk te omzeilen', schrijft het medium.