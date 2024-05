Kylian Mbappé kan niet stoppen met staren naar vrouw met Nederlandse vlag, video gaat viral

Kylian Mbappé was afgelopen weekend niet opgenomen in de selectie van Parins Saint-Germain. De titel was al binnen, de pot tegen Metz was daarom niet zo belangrijk meer. PSG won wel met 2-0. Mbappé was ondertussen aan het feesten.

De Franse ster was op stap met zijn teamgenoot Ousmane Dembélé, meldt Diez. Ze waren present bij het befaamde filmfestival in Cannes. Terwijl de maatjes in een restaurant waren, werd het oog van Mbappé getrokken door een jongevrouw die met een Nederlandse vlag zwaaide. Op een video op het TikTok-kanaal van voetbaljournalist Alex Calatayud is te zien dat de sterspeler van PSG een en al aandacht is voor de vrouw. Hij kan niet stoppen met staren.

Virale video

Vervolgens neemt Calatayud de voetballer veel werk uit handen door na te gaan wie de vrouw is. Het blijkt te gaan om ene Leatsa, een model dat schijnbaar ook wat bijverdient door wat sfeer te brengen in het restaurant. De TikTok-video is bijna twee miljoen keer bekeken. Dat zorgde ook voor een boost van het aantal volgers van Leatsa: ze had er voordat de video viral ging 767 op Instagram. Inmiddels zijn het er tegen de 37.000.

Tekst gaat door na de tweet

¡NO PODÍA DEJAR DE VERLA!

Kylian Mbappé se perdió el último partido del PSG por irse a una fiesta; la misteriosa mujer que dejó impactado al delantero y el momento se hizo viral. Su identidad ya salió a la luz. https://t.co/B02ygJbyBI — Diario Diez (@DiarioDiezHn) May 20, 2024

Real Madrid

Stel dat Mbappè de vrouw benadert en het wordt wat samen, dan zal het koppeltje vermoedelijk buiten Frankrijk gaan wonen. De aanvaller maakte namelijk onlangs bekend dat hij PSG na dit seizoen verlaat. Waar hij gaat tekenen is nog niet bekend, maar zo ongeveer alles wijst erop dat hij zijn krabbel zet onder een contract bij Real Madrid.