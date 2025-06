Het liefdesleven van het Spaanse wonderkind Lamine Yamal is een veelbesproken onderwerp. De topvoetballer is slechts 17 jaar oud, maar is gespot met een stuk ouder (29) model. Zij blijkt niet de enige 29-jarige vrouw te zijn met wie hij contact heeft gezocht.

De sterspeler van FC Barcelona geniet momenteel van zijn zomer. Hij hangt onder meer rond met Neymar en werd gelinkt met de 29-jarige influencer Fati Vazquez. Op een vakantie in Italië deelden de twee opvallend dezelfde foto's op Instagram: beelden uit dezelfde helikopter, hetzelfde privévliegtuig en een hotel met een zwembad.

De 29-jarige stewardess met 400.000 volgers op Instagram ontkende het contact niet. Ze kreeg honderden haatreacties te verduren. "En ik heb niets kwaads gedaan. Ik heb niemand vermoord. De reacties zijn gewoon te heftig. Het heeft ook invloed op hem, op Yamal."

Populaire vrouw (29) die wordt gelinkt aan topvoetballer Lamine Yamal (17) bijt van zich af: 'Dat zijn criminele daden!' Het Spaanse voetbalwonderkind Lamine Yamal wordt door Spaanse media gelinkt aan een influencer van 29 jaar genaamd Fati Vazquez. Zij ontvangt haatdragende reacties vanwege die berichten. Veel mensen vinden het leeftijdsverschil te groot en bemoeien zich daarom met hun band, of die nou vriendschappelijk is of amoureus. Nu bijt ze van zich af.

Nóg een oudere flirt

In het veelbesproken datingleven van Yamal werd er nóg een naam genoemd: die van voormalig pornoster Claudia Bavel. Opvallend genoeg is zij óók 29 jaar oud. Yamal lijkt dus een type te hebben.

Het pikante model was vrijdagavond aanwezig bij het Spaanse tv-programma TardeAR. Lamal stuurde ook berichtjes naar haar, vertelde Bavel. Ze wijdde er zelfs een statement aan in haar Instagram Stories. "Ik heb ervoor gekozen om in 2025 niet publiekelijk over deze kwestie te spreken. Maar aangezien Lamine Yamal onze vermeende relatie heeft genoemd in TardeAR, vind ik het gepast om mijn kant van het verhaal met duidelijkheid en respect te delen."

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Ontmoeting

De Spaanse international ontkent dat hij berichtjes heeft gestuurd naar de ex-pornoster. "Hij beweert dat hij bij zijn moeder woont, maar woont in werkelijkheid alleen. Hij zegt dat hij mij heeft afgewezen, terwijl hij degene was die contact zocht en aandrong op een ontmoeting. Hij ontkent dat we elkaar ooit hebben gezien, terwijl we elkaar op meerdere sociale gelegenheden zijn tegengekomen."

"Het enige waar we het over eens zijn, is dat er nooit een ontmoeting of situatie tussen ons heeft plaatsgevonden."

Voetballegende (43) die voor Nederlands trauma zorgde lijkt aan te pappen met bekend Only Fans-model (28) In Nederland schrikken we nog wel eens wakker als de naam van Iker Casillas valt. De legendarische Spaanse doelman, die met zijn teen Arjen Robben van de winnende goal in de WK-finale van 2010 hield, maakt nu ook in andere landen weer eens de tongen los. Dit keer vanwege een opvallende wending in zijn liefdesleven.

Iker Casillas

Bavel kwam eerder dit jaar ook in het nieuws rondom een voetballer. Ze was gespot met de 43-jarige oud-doelman Iker Casillas. "Als je mij zou vragen hoe Iker is als een lover, zou ik zeggen dat hij een betere voetballer is", zei ze toen.