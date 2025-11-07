De winnaar van het EK tegen de winnaar Copa America: de Finalissima. Het duel zou eigenlijk in 2025 plaats hebben gevonden, maar dat ging uiteindelijk niet door. Nu lijkt er toch een datum gevonden te zijn voor de strijd tussen Spanje en Argentinië.

'De FIFA is bezig met het rondmaken van de details voor Finalissima', zo schrijft Marca. Het Spaanse medium weet wanneer de wedstrijd plaats gaat vinden, namelijk 28 maart 2026.

Het duel zou eigenlijk een dag later plaatsvinden, maar de FIFA ziet liever dat het duel op vrijdag de 27e gespeeld wordt. 'Alles eromheen moet aanvoelen als een grote finale', zo schrijft de Spaanse krant. Ook de locatie zou al bekend zijn: het Lusail Stadion in Doha, Qatar, waar ook de WK finale van 2022 gespeeld werd.

Probleem?

Het enige kleine probleem is de WK-kwalificatie van Spanje. Mochten de Spanjaarden zich niet direct plaatsen voor het mondiale eindtoernooi van volgend jaar zomer, dan moet er in die periode in maart play-offs gespeeld worden. De kans dat dit gebeurt is echter vrij klein: dan zou Spanje niet mogen winnen van Georgië in Tbilsi en vervolgens verliezen van Turkije in Sevilla.

Het duel tussen Spanje en Argentinië betekent ook een treffen tussen Lamine Yamal en Lionel Messi. De twee sterren van FC Barcelona, de een eerder dan de ander, zal menig voetbalfan laten watertanden.