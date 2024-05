Leeuwinnen Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola pakken Franse titel ten koste van Jackie Groenen en Lieke Martens

Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola zijn kampioen van Frankrijk. Het duo van de Oranje Leeuwinnen won vrijdagavond met Olympique Lyonnais de beslissingswedstrijd van Paris Saint-Germain, waar Jackie Groenen begon en Lieke Martens na rust inviel. Lyon was PSG met 2-1 de baas.

Van de Donk stond voor rust met een assist aan de basis van de 1-0 van Delphine Cascarino. Niet veel later werd het 2-0 door toedoen van Kady Diani. In de tweede helft maakte Tabita Chawinga het nog even spannend. Bij PSG had Jackie Groenen een basisplaats. Lieke Martens viel na rust in.

Recordkampioen

Het was voor Lyon de zeventiende landstitel. Daarmee is het met afstand recordhouder. Paris FC en VGA Saint-Maur, dat niet meer bestaat, volgen met zes. Lyon pakte de eerste landstitel in 2007 en vierde tot 2021 ieder jaar feest. Toen was het de beurt aan Paris Saint-Germain. De laatste drie seizoenen ging de Franse titel echter weer naar Olympique Lyonnais.

Olympique Lyon speelt op 25 mei nog de finale van de Champions League. Tegenstander in Bilbao is titelverdediger FC Barcelona. Lyon is met acht eindoverwinningen recordhouder.